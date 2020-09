Nigrán despide el verano cun concerto inclusivo de Serafín Zubiri xunto á Agrupación Musical de Vincios e a pianista Brenda Vidal

O artista navarro e a formación musical homenaxearon a Nino Bravo nun espectáculo gratuíto e con todas as medidas de seguridade no campo de Lourido

O artista invidente Serafín Zubiri, acompañando pola pianista e profesora do conservatorio de Gondomar Brenda Vidal e á Agrupación Músical de Vincios, despedieron este sábado 19 de setembro o verán no campo de fútbol de Lourido co concerto inclusivo “Lembrando a Nino Bravo”. Con esta unión de talentos musicais exposta ex-profeso para a ocasión desde ‘Un Nigrán para todos’ o Concello adiantou a celebración do Día Internacional das Persoas Xordas do día 26 de setembro.

O ano pasado, xunto a 20 persoas con diversidade funcional, Zubiri realizou o Camiño Francés a Santiago coa axuda da tecnoloxía GPS co obxectivo de facer “accesible” o roteiro a persoas con algún tipo de discapacidade, foi nesa ocasión onde probou por vez primeira as mochilas vibratorias do Concello de Nigrán e onde fraguou xunto ao propio rexedor (participante no último tramo) a idea deste concerto inclusivo.

O espectáculo, co que percorreu máis de cen localidades do país, está estruturado en tres bloques nos que se fai un percorrido cronolóxico polas cancións máis coñecidas dos cinco discos que se editaron de Nino Bravo. Entre cada bloque, a banda interpreta unha canción instrumental e proxéctanse imaxes dos momentos máis importantes da carreira do valenciano.

A vida de Serafín Zubiri estivo protagonizada pola superación a través da música e o deporte. A súa cegueira de nacemento non lle impediu sacar adiante a súa carreira como artista –editou oito discos– e fraguar un gran currículo deportivo. De feito, en 1992 foi elixido para representar a España en Eurovisión coa canción “Todo isto é a música”, e no nadal dese mesmo ano interpretou o tema central da banda sonora da película de Disney A bela e a besta. No ano 2000 representou a España por segunda vez no Festival da Canción con “Colgado dun soño”, sendo seleccionado por votación popular. Como deportista, fixo incursións en distintas disciplinas, como submarinismo, paracaidismo, salto desde pontes… Aínda que especialmente atletismo e montañismo.