Nigrán aproba unha axuda de 4.000 euros anuais ao Centro Castro Navás da Fundación Menela

O Concello de Nigrán dá un paso máis no seu proxecto ‘Un Nigrán para todos’ consignando por vez primeira na súa Historia unha axuda directa de 4.000 € anuais ata o ano 2023 ao centro Castro Navás da Fundación Menela, situado na parroquia de Priegue.

O obxectivo desta nova liña estratéxica aprobada no Pleno de onte é constribuír á axuda ás persoas con trastorno do espectro autismo e as súas familias a través do plan que a dirección da entidade considere oportuno deseñar.

O alcalde de Nigrán comunicou á dirección esta axuda directa encamiñada a proxectos como XacobeoAutismo ou calquera outro que a fundación considere de especial interese para os seus usuarios

“O ano pasado colaboramos con eles mediante ‘Un Camiño de todos’, destinado a facer o Camiño de Santiago accesible tamén desde o punto de vista sensorial, pero sabemos o Covid-19 limita as posibilidades de repetilo, polo que a axuda está aí para esta ou calquera outra iniciativa”, comunicou o alcalde, Juan González, nunha visita ao centro xunto a edil de Servizos Sociais, Bibiana Peixoto. “O proxecto será o que o Centro Castro Navás decida cada ano, o único requirimento é que contribúa a axudar ás persoas con trastornos do espectro autista e as súas familias, polo que pódese adaptar a moitísimas iniciativas que poidan xurdir”, indicou. Pola súa banda, a dirección acolleu esta nova con especial ledicia ao ser flexible e non cinguirse a algo concreto, polo que acordou presentar nas vindeiras semanas o proxecto deste ano 2020.

Centro Castro Navás

O Centro Castro Navás acolle a persoas maiores de 16 anos con Trastorno do Espectro do Autismo en réxime de Media Pensión e distintos tipos de estancias de residencia, con e sen fin de semana. O Centro presta aos seus usuarios servizos de terapia ocupacional e axuste persoal e social. Tamén desenvolve actividades de ocio dirixidas a reforzar as habilidades de inclusión social e desenvolvemento autónomo do participantes.