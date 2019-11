Nava Castro salienta as oportunidades que brinda o turismo industrial para conservar o patrimonio histórico galego

As xornadas son un dos proxectos de ‘O teu Xacobeo’, a convocatoria da Xunta para involucrar a todos os galegos na celebración do vindeiro Ano Santo

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou hoxe na inauguración do II Congreso de Turismo Industrial Galicia-Norte de Portugal onde salientou as numerosas oportunidades que brinda este tipo de turismo para conservar o patrimonio cultural de Galicia e impulsar socioeconomicamente o territorio.

Durante a súa intervención puxo de manifesto a fortaleza que Galicia ten en recursos deste tipo e a importancia de promover o patrimonio industrial como unha ferramenta fundamental na revitalización turística e económica dos lugares nos que se sitúa. Neste sentido, salientou os vínculos que estes recursos permiten establecer con destinos como o Norte de Portugal.

Recordou que os portugueses son o mercado estranxeiros que maior número de turistas achega a Galicia. Unhas cifras, dixo, que están a medrar a un ritmo dun 7% anual. Ademais, o Camiño Portugués e a súa variante costeira están tamén progresando en canto a peregrinos. Son o segundo e o terceiro itinerario máis percorridos e, xuntos, acumulan xa preto de 100.000 camiñantes no que vai de ano.

Promoción dos oficios

A directora de Turismo de Galicia valorou a capacidade do turismo industrial para desestacionalizar e puxo en valor esta actividade como un factor dinamizador do tecido produtivo na zona. Trátase, ademais, dun sector interesante tanto para o turista –que busca cada vez experiencias máis auténticas e vencelladas ao territorio, como para os propios veciños, que poden amosar a realización de oficios actuais ou do pasado.