Mulleres científicas únense para pedir medidas urxentes que freen a perda de académicas no ámbito da ecoloxía

Un espazo de diálogo

O obxectivo deste grupo de científicas coa organización do simposio é xerar un espazo de diálogo no que detectar medidas e accións urxentes a implantar nas diferentes sociedades ecolóxicas para “reverter a situación actual”, na que cada vez hai menos mulleres que chegan a postos de investigadoras postdoc e de Ramón y Cajal, “a canteira das futuras profesoras de investigación do CSIC”. Unha situación que “non se debe a que as mulleres carezan de ambición profesional, nin de orixinalidade científica”, explica Mar Sobral, unha das organizadoras do congreso, “senón porque as medidas para acabar con esta diferencia estrutural inxusta son claramente ineficientes e/ou inexistentes”.

Para afondar nesta situación, WISE contará con ponencias de 24 mulleres de renome mundial relacionadas co mundo académico que se atopan en diferentes estadios da súa carreira profesional. Falarán, dende a súa experiencia, sobre as diversas causas que deteñen ou dificultan as carreiras das mulleres en Ecoloxía, tales como a invisibilidade, a desigualdade nos coidados e a conciliación familiar ou o acoso. “É a primeira vez que se celebra un congreso sobre estas temáticas, xa que existen outras experiencias centradas no ámbito da investigación sobre igualdade e non dende o punto de vista persoal de científicas expertas noutros ámbitos e que falan da necesidade de igualdade”, explica Sara Varela.