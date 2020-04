Mensaxe de agradecemento do Concello de Soutomaior na comisión de seguimento do COVID-19

Na última reunión da comisión de seguimento do COVID-19 do Concello de Soutomaior, celebrada no día de onte, deuse conta das accións máis importantes que se están realizando.

A través de Protección Civil levaron a cabo actuacións de compra e servizo a domicilio a persoas maiores de medicinas e alimentos. Así mesmo forneceuse de alimentos ás persoas máis necesitadas e que o requiriron.

Tamén se fixeron labores de desinfección en lugares e edificios tanto do centro urbano de Arcade e Soutomaior, zonas me maior afluencia, así como noutras zonas do rural coa colaboración de operarios municipais. Por parte da empresa Urbaser, baldeo de rúas e desinfección de contedores. Reforzouse a policía local coa contratación de 2 novos auxiliares para reforzar a vixilancia mentres dure o estado de alarma.

Posta en servizo de atención psicolóxica para quen o necesite a través do CIM dous días por semana en principio. Aprazamento das taxas municipais e elaboración dun novo calendario fiscal que se acordará cando termine o estado de alarma. Establécense servizos mínimos nas dependencias municipais, excepto servizos sociais que terán servizos diarios.

Mantemento do peche de todos os parques infantís, zonas de lecer e aparcamentos do Periao mentres dure o estado e alarma. Posta en servizo dun apartado específico na páxina web do Concello en relación a recomendacións sanitarias e de saúde pública de interese xeral para o control do COVID-19 Comunicado conxunto do Alcalde, Agustín Reguera e do Portavoz Municipal do BNG, Manuel Lourenzo #ante a alerta sanitaria.

Apertura de rexistro de voluntariado para a colaboración que distintas persoas fixeron chegar ao Concello e que se canalizarán por medio da Agrupación de Protección Civil.

Agradecemento do Concello ás seguintes persoas e establecementos locais as doazóns realizadas ao Concello ou aos Centros de Saúde: Jacobo Martínez (marisquería Arcade) doazón de alimentos. Víctor López (Arcade Visión) doazón mascarillas María Teresa Pérez, doazón guantes Rosario Couñago (Rapaces) doazón de mascarillas Centro de Día Boas Apertas doazón material sanitario Costureiras de Arcade doazón de mascarillas