Medio Rural de Baiona e o Motoclub ATV Distrito XVIII organizan a V Xuntanza Discapaciquad

Este sábado 19 de outubro de 10.00 h. até as 18.00 h. terá lugar a quinta xuntanza discapaciquad en Baiona que comezará cunha ruta inicial dos quads pola Vila e continuará con múltiples actividades no Pavillón de deportes e no monte.

Despois dos rotundos éxitos das anteriores edicións, o Motoclub ATV DISTRITO XVIII e o Concello de Baiona a través da Concellalía de medio rural organizan conxuntamente este evento co fin de conseguir implicar a un amplo sector da sociedade baionesa na busca da sensibilización, visibilización e integración co colectivo.

A actividade contará coa participación de máis de un centenar de persoas con diversidade funcional e pertencentes a unha ducia de colexios que desfrutarán dunha xornada lúdica con obradoiros, actuacións, xogos, exhibición e terapia asistida con cans, xantar de confraternización e dunha ruta polo monte en quads e boogies preparados para o transporte de persoas.

Xa que logo, para esta edición, cóntase con máis de 15 colaboradores de Baiona que van dende as comunidades de montes veciñais en man común de Baiña, Santa María de Afora e de Santa Cristina da Ramallosa; pasando por empresas locais como Área de Servizo Monterreal, Panadería Porta do Sol, Froiz e Gandeiría 4 Pinos; até a colaboración do CEE de Panxón, asociación Amas de Casa de Baiona e a asociación viudas Mercedes de la Escalera.