Masterclass de dirección orquestral en Redondela

Dous nomes de recoñecido prestixio internacional na dirección orquestral, Sander Teepen e Martien Maas, músicos ámbolos dous dos Países Baixos, serán os encargados de desenvolver entre os días 11 e 13 de novembro, unha máis que atractiva masterclass de dirección Orquestral que terá lugar no Conservatorio redondelán organizada pola Orquestra de Saxos de Redondela.

Sander Teepen (Deurne, 1981) procede dunha familia de longa tradición musical. Comezou a tocar o oboe aos 8 anos pero, dende moi cedo, sempre asegurou “quedar cautivado” pola dirección orquestral tomando leccións con directores de recoñecido prestixio como Jan Stulen ou Jac van Steen. Dende 2012, sucédense as súas participacións en concurso de dirección que contan con case que igual número de premios. No 201 gaña o concurso de dirección da Orquestra Sinfónica MAV de Budapest. Un ano despois consegue o premio do xurado no concurso de dirección da Ópera do Danubio Azul. Seguen, a partir de aí, direccións en teatros de ópera en Ostrava y Stara Zagora e foi director invitado coa Orquestra Filarmónica de Moldavia en Iași e a Orquestra Filarmónica de Banatul en Timișoara. Nos países baixos dirixiu, entre outros o Residentie Orkest, o Metropole Orkest, Het Gelders Orkest, Noord Nederlands Orkest, Filarmónica do Sur de Holanda e a Orquestra Filarmónica de Radio. En febreiro de 2019, gaña o Kersjesprijs, premio anual que se outorga aos “talentos excepcionais” da música dos Países Baixos.

Martien Maas nado, ao igual que Teepen, na localidade de Deurne (1963) é director, educador musical e pianista dos Países Baixos. Logo de estudar ‘Piano clásico’ con Ton Demmers no ‘Conservatorio Brabant’ en Tilburg e tomar clases maxistrais con György Sebök e Ivo Pogorelich, entre outros, obtivo a súa licenciatura en ‘Piano Clásico’ (1988) e o diploma de ‘Piano Performing Musician’ (1990).

Músico tremendamente versátil, Martien Maas actúa como pianista solista, como acompañante e como director. Como pianista, tocou varios concertos para piano e acompañou, entre outros, a Steven Mexade e Andreas van Zoelen. Ademais, a miúdo é convidado como acompañante de clases maxistrais e audicións. Martien Maas tamén ten unha ampla experiencia como director e estivo asociado con varias orquestras nos Países Baixos. Durante varios anos traballou como director con Jan Cober. Ademais de Holanda, actuou como pianista e director durante xiras de concertos en Alemaña, Bélxica, Luxemburgo, Suíza, Austria, República Checa, España, Italia e China.

Actualmente é director de Heel ‘Harmonie De Vriendenkrans’, ‘Koninklijke Harmonie Deurne’ e ‘Police Harmonie Oost Brabant‘. En novembro de 2017, Martien Maas recibiu unha condecoración real: foi nomeado Caballero da Orde de Orange Nassau.

Ámbolos dous directores serán recibidos, o vindeiro xoves, 11 de novembro, pola alcaldesa de Redondela que subliñou “a importancia que ten a presenza de dous directores da categoría de Teepen e Maas para impartir unha masterclass” feito que, segundo a rexedora local, “non fai máis que poñer de relevo a capacidade de convocatoria, conseguida a través dun excepcional traballo, tanto da Orquestra de Saxos de Redondela coma do Conservatorio redondelán”.