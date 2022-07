Marín acollerá a I Festa Dos Viños da IXP Ribeiras do Morrazo na Alameda

Será unha oportunidade única para coñecer os viños das cinco

bodegas que forman parte da indicación xeográfica protexida, os

días 8, 9 e 10 de xullo na Alameda.

A Alameda de Marín acollerá esta fin de semana, do 8 ao 10 de xullo, a I Festa Dos

Viños da IXP Ribeiras do Morrazo, unha cita imperdible para os amantes do viño e

da nosa tradición vitivinícola, na que se poderán degustar e catar as distintas

variedades que producen a Adega de Ardán, Os Areeiros, Videiras no Mar, Viñas

del Monasterio e Reboraina.

Estas son as bodegas que terán unha caseta na festa e que forman parte da

asociación montada ao redor desta indicación xeográfica protexida, unha figura

que, tal e como lembraba hoxe Fina Cabaleiro, “costou moito conseguir”. A súa

bodega, a Adega de Ardán, foi o sitio escollido para presentar esta festa, coa

compañía da alcaldesa, María Ramallo, e os concelleiros Manuel Santos e Pablo

Novas.

Tamén estiveron presentes Guillermo Martínez, de Os Areeiros, e Sergio

Fernández, da adega do Mosteiro de Poio. No caso de Ardán, levan desde o 2021

sacando adiante produción vitivinícola, pero é desde o 2018 cando xa o poden

facer baixo a IXP.

O obxectivo, tal e como remarcou a alcaldesa, “é que con esta festa os veciños de

Marín e todos os que veñan pasar uns días polas nosas festas coñezan estes produtos e, sobre todo, sexan conscientes que aquí tamén temos unha produción

importante, de calidade, que se exporta e que acadou un selo gastronómico tan

importante como é o da IXP, que só hai cinco en Galicia”.

Pola súa banda, os bodegueiros afirmaron que aínda que esta primeira edición

será na nosa vila, o obxectivo é que a festa poida ir rotando nos distintos concellos

nos que se asentan as bodegas da IXP. Fina, da Adega de Ardán, quixo “agradecer ao Concello a disposición para poder celebrar esta festa”, na que se servirán copas cun prezo único e haberá tamén pulpo, xamón ao corte e moitas sorpresas máis.