Máis de 200 alumnos dos centros educativos do Porriño participan na conta atrás de “Porrigalia 2022”

Nenos e nenas dos centros educativos do Porriño participaron onte en PrePorrigalia, a antesala dos Xogos Olímpicos do Porriño que se celebrarán os días 1,2 e 3 de xullio

O Porriño quenta motores para unha nova edición de Porrigalia e o fai cos nenos e nenas como protagonistas.

A praza Arquitecto Antonio Palacios acolleu hoxe “PrePorrigalia”, un evento no que máis de 200 alumnos e alumnas de oito centros educativos do municipio disfrutaron do espectáculo “Abordaxe Gala”, da compañía Barafunda, con Asterix, Obelix e máis habitantes da aldea gala como persoaxes.

O encargado de dar o pistoletazo de saída a unha mañá troula gala foi o monologuista e actor, Pepo Suevos, que este ano convertirase no Rei Breogán coincidinco cos xogos olímpicos do Porriño, que lembramos, se celebrarán os días 1, 2 e 3 de xuño.

Xunto a el o alcalde, Alejandro Lorenzo, e os concelleiros de Educación e Cultura, Carolina González e Bienvenido Estévez, que animaron aos nenos e nenas a irse preparando para vivir a tope Porrigalia 22.

Ademais, unha vez finalizado o acto e antes de volver aos coles, levaron cada un unha laranxa coa etiqueta de Porrigalia para ir ambientando o almorzo.