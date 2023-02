Jethro Tull presentará o seu novo disco en Vigo

A lendaria banda de rock británica liderada por Ian Anderson recalará esta primavera no Auditorio Mar de Vigo (sábado 27 de maio) no marco da xira internacional para dar a coñecer o seu álbum, ‘RökFlöte’, que se publicará o 21 de abril

Jethro Tull actuará en Galicia o próximo mes de maio. Vigo e A Coruña súmanse ás datas xa anunciadas dentro da xira internacional de presentación do seu novo álbum de estudo, ‘RökFlöte’, que sairá á luz o próximo 21 de abril e do que xa se coñece o seu primeiro corte, Ginnungagap.

As entradas para ambas as citas xa están á venda. No caso de Vigo, onde a banda actuará o 27 de maio no Auditorio Mar de Vigo, os tickets están dispoñibles a través da plataforma www.teuticket.com; mentres que no caso da Coruña, cuxa actuación será no Palacio da Ópera o 28 de maio, están á venda na web www.ataquilla.com

Ambos os directos comezarán ás 20.00 horas. Tras a publicación en 2022 de ‘The Zealot Gene’, o seu primeiro álbum en dúas décadas, o grupo de rock progresivo liderado por Ian Anderson recalará en Galicia para dar a coñecer un disco inspirado nos deuses da mitoloxía nórdica que serve como homenaxe á frauta, instrumento característico da banda británica. Durante o concerto a banda tamén revisará algúns dos seus grandes éxitos.

Jethro Tull irrompeu nos anos 60 cun son novo e irresistible que supuxo un gran impacto global. A comezos de 1968, un grupo de músicos británicos que compartía a súa paixón polo blues e outras formas musicais decidiu reunirse e conquistar ao público de diferentes pubs e clubs do sur de Inglaterra.

Coa publicación do seu primeiro álbum, ‘This was’, (1968), a banda mostrou unha clara orientación ao blues, para evolucionar cara a sons máis locais e eclécticos con ‘Stand up’ (1969). ‘Benefit’, ‘Aqualung’ e ‘Thick As A Brick’ continuaron a súa traxectoria e o éxito da banda comezou a crecer a nivel internacional. Varios membros da banda foron e viñeron, pero o seu carismático líder, o compositor, flautista e cantante Ian Anderson, continuou liderando o grupo a través das súas diferentes creacións musicais.

Jethro Tull foi, cara a mediados dos 70, un dos grupos máis exitosos do directo internacional, rivalizando con Led Zeppelin, Elton John e ata The Rolling Stones. O seu éxito resultou sorprendente, xa que se trataba dun grupo sofisticado e cunha extravagancia estilística moi evolucionada que os situaba lonxe do pop e rock daquel momento.

Con máis de 30 álbums ás súas costas e unhas vendas que superan os 60 millóns de copias, Jethro Tull continúa viaxando por todo o mundo para deleite dos seus seguidores. Tras 50 anos, os contundentes directos da banda destacan pola súa posta en escena, que combinan un impactante deseño de iluminación cunha gran pantalla de vídeo que exerce de fío condutor do concerto.

Estos son Jethro Tull:

● Ian Anderson: frauta, guitarra, bouzouki, mandolina, harmónica, voz.

● Joe Parrish: guitarra.

● Scott Hammond: batería e percusión.

● John O’Hara: director de orquestra, piano, teclados e acordeón.

● David Goodier: baixo e contrabaixo.