Gondomar reivindica a figura de Victoriano Taibo e pide que se lle dedique un Día das Letras Galegas

O Auditorio Municipal de Gondomar acolleu o acto de entrega do XIV Premio de Poesía Victoriano Taibo, galardón que recaeu no poeta ourensán Javier Rodríguez González polo poemario titulado Xeración (Breve tratado de males inespecíficos), e que un ano máis convocaron o Concello de Gondomar, a editorial Galaxia e o Instituto de Estudos Miñoráns.

O xurado valora que a obra constitúe a crónica dunha xeración que se trascende a si mesma,chegando a expresar un auténtico manifesto contra a cultura da cancelación na medida en que a memoria, tamén a recente, marca o momento actual e proxéctase nun diálogo cara ao futuro.

O poemario contén un alto interese histórico-cultural, ao mesmo tempo que se expresa cun léxico depurado e un ritmo áxil, ofrecendo unha proposta poética do devalar da existencia.

A obra gañadora será publicada na colección Dombate da Editorial Galaxia, onde a organización deséxalle o mesmo éxito que “Antese”, de Arancha Nogueira, poemario gañador do ano anterior, que xa vai pola segunda edición.

O acto que foi presentado e conducido por integrantes do grupo de Teatro do Ar, acompañando ao premiado, interviron o alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, o Director de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro e do Instituto de Estudos Miñoráns, Xulian Moure e o actual director, Juan Hermida. Todos eles tivero palabras de agradecemento para a familia de Victoriano Taibo. Moure, foi o primeiro en intervir e tanto el como o Alcalde, non deixaron pasar a oportunidade de reivindicar a figura de Victoriano Taibo e pedir que se lle dedique un Día das Letras Galegas

O premio está dotado con 4000 € e unha peza escultórica, obra do artista miñorán Fino Lorenzo, fabricada desinteresadamente pola carpintería Meixoeiro.

O autor

Javier Rodríguez González naceu en Ourense en 1983 e é licenciado en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela e diplomado en Ciencias Relixiosas pola Universidade Pontificia de Salamanca. Funcionario de carreira, traballa desde hai anos como profesor de Ensino Secundario no IES Mariano Quintanilla (Segovia).

No seu libro Preludio a la ceguera (Eurisace, 2014) recóllese gran parte da súa produción escrita en galego e castelán. Tamén colaborou con poemas, recensións e textos ensaísticos en revistas como “Encrucillada”, “Pedra de Muíño”, “O Cobaia”, “Rudesindus”, ou “Auriensia”. En galego ten gañado varios premios, como o VII Certame Literario Concello de Ames (2010), o XXVI Certame de Poesía Feliciano Rolán (2012), o VI Certame Literario Terras de Chamoso (2013), o Certame a Pipa Alta Montaña Luguesa (2013), VII Certame de Poesía Manuel Leiras Pulpeiro (2019), III Premio de Poesía Eduardo Pondal (2021) e o V Premio de Poesía Eloy Lozano (2021). En castelán destaca o Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández-Comunidad Valenciana (2021).

Victoriano Taibo

Poeta das Irmandades da Fala, foi unha figura sobranceira nos dous primeiros terzos do século XX. Mestre de profesión, tivo unha importante actividade cultural. Participou moi activamente no devandito movemento das Irmandades. Foi membro do Seminario de Estudos Galegos, da Real Academia Galega e do Instituto de Estudos Históricos do Minho.

Á parte dunha abundantísima obra espallada, publicou en vida os poemarios Abrente (1922) e Da vella roseira (1925) e a obra narrativa Da agra aberta, contos e lendas (1956); deixou inéditos dous volumes de poemas, Abicedo e Cabrinfollas, editados por Armando Requeixo e publicados baixo o selo da Editorial Follas Novas en 2008; neste mesmo ano recibiu unha homenaxe en Morgadáns, lugar onde exerceu a súa docencia durante 20 anos, organizada polo IEM, que con tal motivo reeditou Da agra aberta e publicou unha Revista monográfica sobre o personaxe que recolle interesantes aspectos da súa vida e obra, coa participación dun nutrido grupo de persoas do mundo da cultura.