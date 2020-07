Garufa Blue Devil Big Band actuará en Gondomar da mán do Musigal 2020

Musigal, o programa cultural da Deputación de Pontevedra, continúa espallando esta semana a música galega e en galego por toda a xeografía da provincia de Pontevedra con catro novos concertos.

A rúa Montero Ríos da vila do Morrazo acolleu onte a actuación de “Sés”. Xa o sábado, día 18, en Gondomar, terá lugar o concerto de “Garufa Blue Devil Band” ás 22 horas nas pistas deportivas do CDL. O mesmo día, o grupo “De Vacas” ás 22 horas actuará na praza do Concello de Meaño, e “Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre” estarán en Poio ás 21.30 horas no Parque Ankar.

“Musigal 2020” ten como obxecto contribuír á difusión e promoción da música galega e en galego, así como fomentar a defensa da igualdade e favorecer a programación artística nos concellos da provincia. Xunto a isto, esta iniciativa pretende dinamizar a lingua galega, favorecer a vivencia positiva e posta en valor do noso idioma, contribuír ao incremento do seu emprego, así como estender a socialización en galego da infancia e a toma de consciencia sociolingüística da poboación da provincia.

A Deputación ten pechados ata agora máis de 40 concertos, doce deles neste mes de xullo. Amais do celebrado xa en Tomiño e dos catro desta semana en Bueu, Gondomar, Meaño e Poio, haberá concertos de “Musigal 2020” en Sanxenxo, O Grove, Moraña, Covelo, Silleda, Lalín e Rodeiro.