Galicia recibe aos mellores Optimist de España

Este mércores arrinca en Baiona o Campionato de España de Optimist 2021 – Trofeo Cenor baixo a organización do Monte Real Club de Yates

Galicia recibe, a partir de mañá mércores, aos mellores regatistas da clase Optimist de España no campionato nacional da clase, que o Monte Real Club de Yates de Baiona organiza neste 2021 por delegación da Real Federación Española de Vela e grazas ao patrocinio do Grupo Cenor.

Máis dun centenar de novos regatistas de 10 comunidades autónomas aspiran a levar o título de campión nas categorías SUB 16 e SUB 13 ao longo dos catro días que se prolongará a competición, que terá como escenario as Rías Baixas.

Tras dous días de rexistro, control de materiais e medicións, mañá celébrase a primeira xornada regatera, unha etapa que dará comezo, se o vento permíteo, ás once da mañá. A previsión meteorolóxica anuncia vento do leste nas primeiras horas e a posibilidade de que role ao sueste conforme avance o día, que estará moi cuberto, aínda que non se prevé choiva. A intensidade, de entre 7 e 10 nós con picos ou refachos de ata 17 non debería dificultar a navegación dos regatistas.

As 12 probas programadas, divididas en tres por xornada, disputaranse nun campo de regatas situado, previsiblemente, no interior da baía de Baiona. Será un percorrido trapezoidal con balizas que marcarán o paso dos regatistas ata a chegada final, situada no interior do cuadrilátero. A súa duración será duns 45 minutos aproximadamente.

Aos Optimist dividiráselles cada día en dous grupos diferentes -azul e amarelo- co obxectivo de que poidan competir todos contra todos. Navegarán unha serie clasificatoria de 9 probas durante os tres primeiros días de competición; e unha serie final, de 3 mangas, o último día de campionato. Coa celebración de 2 probas, o campionato xa será válido; e á cuarta manga completada, daráselle a posibilidade aos regatistas de que descarten o seu peor resultado.

Á fronte do comité de regata estará Cristofol Morais e o director deportivo do Monte Real, Roy Alonso, será o coordinador de seguridade. En total, máis de trinta persoas entre comités, balizadores, mariñeiros, xurados, medidores, persoal de oficina, seguridade e prensa encargaranse de todo o operativo do campionato.

A competición empezará este ano sen a clásica cerimonia de apertura, un acto no que todos os participantes adoitaban desfilar portando a bandeira da súa comunidade autónoma. O COVID19 obrigou á organización para poñer en marcha numerosas medidas de prevención para evitar posibles contagios e este ritual quedou suspendido.

Outras das accións estipuladas no protocolo de control do coronavirus son a toma de temperatura aos participantes, a separación de espazos por autonomías, o mantemento de distancias de seguridade ou a obrigatoriedade de levar sempre máscara en terra (na auga, dado que navegan en solitario, poderán quitarlla).

Entre os participantes deste Campionato de España de Optimist 2021, un total de 150 regatistas de 10 comunidades: Galicia (22 regatistas), Andalucía (20), Baleares (20), Canarias (20), Comunidade Valenciana (20), Cataluña (20), Murcia (11), País Vasco (6), Cantabria (7) e Madrid (4). Ademais dos títulos de campións SUB 16 e SUB13, a competición tamén pon en liza o Campionato por Autonomías, que premiará ás federacións territoriais que obteñan os mellores resultados. Nesta contenda puntuará o primeiro clasificado de cada autonomía e categoría (SUB 16 e SUB 13) e a clasificación xeral final sairá da suma das posicións deses regatistas.