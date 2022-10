‘Future Stories’ impulsa desde as salas do Marco a carreira dunha decena de novas tituladas e titulados en Belas Artes

A finais de 2021, a Universidade de Vigo e a Fundación MOP (unha iniciativa cultural de Marta Ortega Pérez) asinaron un convenio de colaboración co obxectivo de promover a arte emerxente en Galicia a través de Future Stories, un proxecto ao que se destinarían os ingresos pola exposición Peter Lindbergh: Untold Stories, a través da venda de merchandising.

Tras o gran éxito da mostra, que chegou á Coruña grazas ao empeño persoal de Marta Ortega Pérez e a colaboración da Lindbergh Foundation, o proxecto Future Stories permitiu ofrecer ao alumnado da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo dez bolsas de 4000 euros para o desenvolvemento de proxectos artísticos a partir dos seus traballos de fin de grao. A convocatoria tamén prevía que os resultados dos proxectos artísticos do alumnado se reunisen posteriormente nunha exposición colectiva nun espazo museístico de referencia, como é o Museo de Arte Contemporánea de Vigo (Marco), que deste este venres acolle nas salas do seu primeiro andar a exposición Future Stories, o resultado final dun proxecto, que tiña o obxectivo principal de impulsar as carreiras profesionais dos novos titulados e tituladas en Belas Artes e recoñecer o seu potencial.

Antía Encisa, Carmen Suárez, César Souto, Elsa Bouzas, Juncal A. Castro, Laura Cid, Lucía Perdiz, Raquel Álvarez, Sandra Gutiérrez e Xoel Gómez son os dez artistas que amosan as súas obras en Future Stories, logo de seren seleccionados por un xurado composto polo decano da Facultade de Belas Artes, Xosé Manuel Buxán; as profesoras María Covadonga Barreiro e Chelo Matesanz; o crítico de arte Ramón Rozas; o director do Marco, Miguel Fernández-Cid e a Fundación MOP como promotora do proxecto. A orixinalidade das propostas, o seu interese conceptual e temático e a calidade formal e técnica das obras, foron os criterios nos que se baseou o xurado para realizar a selección das obras que conforman esta mostra, que os seus promotores consideran un proxecto de acompañamento a novos artistas para impulsar o inicio da súa carreira profesional.

Na presentación da mostra, que tivo lugar no Marco, o decano da Facultade de Belas Artes da UVigo, Xosé Manuel Buxán Bran, agradeceu a implicación e o traballo desenvolvido por todas as persoas implicadas nunha experiencia totalmente nova para o centro. Buxán destacou que Inditex “fiara todo á Belas Artes e concretamente en reivindicar ao seu alumnado”, do que destacou a calidade do seu traballo, que obrigou ao xurado “a darlle moitas voltas” á hora de seleccionar os dez proxectos que acadaron as bolsas. No mesmo sentido, o director do Marco, Miguel Fernández-Cid, agradeceu os apoios de todas as institucións e entidades que fixeron posible a posta en marcha “dun proxecto moi ben formulado” e que, asegurou ao museo lle fixo un favor, “organizando unha mostra colectiva”. Pola súa banda, o concelleiro de Cultura do Concello de Vigo, Abel Losada, defendeu a colaboración das institucións para poñer en marcha iniciativas coma esta , ao tempo que reivindicou a existencia de espazos de liberdade de expresión, como a Facultade de Belas Artes, “nun momento que está seriamente ameazada. Hai que resistir, parece que todo está feito, pero non é así”, dixo o edil.