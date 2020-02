“Experiencias en adegas: ‘DA CEPA Á COPA’. Primeira actividade formativa organizada polo Concello de Salvaterra e a Cofradía do Viño do Condado de Tea

Dende a súa apertura en febreiro do ano 2019 o Museo dá Ciencia do Viño, situado dentro do Castelo de Dona Urraca no municipio de Salvaterra de Miño, está a ser todo un referente cultural sobre a viticultura e enoloxía en España.

Paralelamente a labor cultural e didáctico que se desenvolve dende este espazo museístico, o “Concello de Salvaterra de Miño” e a “Confraría do Viño do Condado do Tea e Espumosos” acaban de presentar unha ampla e variada oferta de cursos e actividades formativas para o ano 2020, un proxecto ambicioso e pioneiro en canto a volume e calidade de actividades programadas.

A primeira acción didáctica tivo lugar o pasado sábado 15 de febreiro nunha recoñecida adega do municipio de Salvaterra de Miño, Pazo San Mauro. Durante as tres horas de duración da actividade formativa os participantes tiveron a oportunidade de coñecer, de primeira man, que importancia ten poda dentro do ciclo vexetativo da vide, cales son as máquinas e utensilios adecuados para a realización destes labores de campo con éxito, así como a maneira correcta de executar poda no viñedo. De maneira real e moi práctica, os asistentes aprenderon que detrás da elaboración dun viño, hai un longo e laborioso traballo de campo, necesario para garantir a máxima calidade e personalidade dos viños.

Dita actividade educativa finalizou cunha visita ás instalacións da adega e unha cata de viños. Esta primeira acción didáctica, englobada dentro da actividade formativa “EXPERIENCIAS EN ADEGAS DÁ CEPA A COPA”, preséntase como a primeira das 9 experiencias que se van a desenvolver ao longo deste ano, implicando tanto a adegas como a profesionais do sector vitivinícola. Ditas experiencias teñen carácter mensual, sendo tanto a adega da comarca do Condado do Tea como a temática para desenvolver diferente mes a mes: Febreiro: Poda de produción e formación en espaldera e outros sistemas; Marzo: Enxertos; Abril: Mantemento do chan. Labras; Maio: Manexo de vexetación. Poda en verde; Xuño: Enfermidades e pragas da viña. Enxertos; Julio: Limpeza de acios. Esfollado; Agosto: Seguimento de maduración. Toma de mostras; Setembro: Vendima. Elaboración de viños brancos e tintos; Novembro: Seguimento das distintas elaboracións. Ditas “experiencias formativas” teñen un custo de 5€ por persoa e requiren inscrición previa no Museo dá Ciencia do Viño de Salvaterra de Miño.

Sen coñecementos previos requiridos e en moi pouco tempo, conseguimos entender moito mellor o viño e aprender a aprecialo. Así, non hai dúbida de que o éxito dun viño, depende, en gran medida, da calidade da súa colleita. É por este motivo que o segredo está nun esmerado coidado da viña e unha tutela constante de todas e cada unha das etapas do proceso de crecemento do ciclo a vide. Este é un proceso longo que require de diferentes profesionais e recursos.