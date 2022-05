Éxito de inscricións na terceira edición da Semana Azul da Asociación Ría de Vigo de Entidades Náuticas (Ariven)

Recibíronse, ata o momento, máis de 700 inscricións para as diferentes actividades ofertadas abertas ao público xeral e 500 inscricións para actividades cos centros educativos.

A Asociación Ría de Vigo de Entidades Náuticas inaugura hoxe, 30 de maio, a terceira edición da Semana Azul, un evento de carácter náutico co que achegar á sociedade ao mar a través dunha ampla oferta de actividades tanto deportivas como turísticas e culturais e que conta co apoio da Secretaría Xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia, a S.A. de Xestión do Plan Xacobeo e a Autoridade Portuaria de Vigo.

No acto de inauguración, que foi celebrado esta mañá no paseo de As Avenidas, participaron a delegada da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández-Tapias; o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña; e o presidente de ARIVEN, Miguel Pereira, quen anunciou que, este ano, volveuse a bater o récord cunha lista de inscricións de máis de 850 persoas e con case todas as actividades coas prazas completas.

No acto de inauguración, que foi celebrado esta mañá no paseo de As Avenidas, participaron a delegada da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández-Tapias; o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña; e o presidente de ARIVEN, Miguel Pereira, quen anunciou que, este ano, volveuse a bater o récord cunha lista de inscricións de máis de 850 persoas e con case todas as actividades coas prazas completas.

En paralelo ao programa de carácter xeral, deseñáronse unha serie de actividades gratuítas con centros educativos en horario lectivo, coas logrouse alcanzar un total de 500 estudantes rexistrados de 7 centros escolares da Ría de Vigo.

Así mesmo, como parte das actividades da Semana Azul, e grazas á colaboración da Escola Naval Militar, entre hoxe e mañá poderase visitar o Veleiro Escola “Peregrina” que estará atracado na dársena do Berbés do Porto de Vigo, en fronte do Edificio de Sesións da Autoridade Portuaria, á esquerda do CC a Laxe.

Pódese consultar a dispoñibilidade de prazas e acceder aos formularios de inscrición a través do blogue da páxina web de ARIVEN ( https://www.ariven.es/blog/) ou as redes sociais da asociación, Twitter (@ RiadevigoAriven) e Facebook (@ ArivenRiadeVigo).