Entrevista a Jose Luis Álvarez: “O Monte Real está mais vivo que nunca”

Tras coñecer o anuncio da suspensión das prestixiosas SUPER SERIES de vela en Baiona a causa do COVID19, repasamos co presidente do Monte Real Club de Yates, José Luis Álvarez, a repercusión que a pandemia tivo nun dos clubs con máis historia de España.

Mentres moitos outros clubs náuticos vían como o COVID facíalles perder socios, reducir ingresos, obrigáballes a suspender regatas e a actividade das súas escolas, o Monte Real Club de Yates de Baiona non só logrou manterse á boia, senón que asinou un dos seus mellores anos, con cifras récord de afluencia de socios e de alumnos na súa Escola de Vela.

A piques de cumprirse un ano da declaración do estado de alarma derivado do coronavirus, o presidente do Monte Real Club de Yates de Baiona, José Luis Álvarez, fai balance do que significaron para o club estes últimos meses de confinamentos e restricións; e das actuacións que lles permitiron ser unha excepción nun panorama desolador.

A organización das SUPER SERIES acaba de anunciar a suspensión da Baiona Sailing Week, que o próximo mes de xuño ía traer a Galicia a estes “fórmula 1 do mar”. Sería un golpe moi duro para o club…

Foi, sen dúbida, todo un trompazo, xa que estabamos moi ilusionados coa chegada das SUPER SERIES a Galicia, pero entendemos perfectamente a decisión da organización e alegrámonos de que conten connosco para 2022. Agora mesmo a situación derivada do COVID19 non lles daba a seguridade que necesitaban e preferiron minimizar os riscos reducindo as viaxes e suspendendo as regatas máis próximas no tempo. Desde o club o único que esperamos que o ano que vén a situación estea moito mellor e podamos ver a estes fóra de serie en Galicia, nun ano que ademais seguirá sendo Xacobeo, polo que será sen dúbida un bo ano para recibilos como merecen.

O certo é que a crise do COVID19 xerou numerosas perdas na actividade económica de numerosos sectores (o sector náutico non foi unha excepción) e non se sabe moi ben aínda como será o impacto a curto e medio prazo. Como afectou esta situación ao Monte Real Club de Yates?

No Monte Real temos a sorte de que a gran maioría das prazas están ocupadas por socios do club, polo que logramos que os pantaláns se manteñan cheos durante todo o ano. Pero si que notamos un enorme descenso no número de tránsitos, debido ás restricións de mobilidade. A caída de cifras foi tremenda, pero claro, é que non podían traspasar fronteiras. Houbo repercusión, sen dúbida, pero moita menos que a que posiblemente sufriron outros clubs que tiveron, ademais, moitas baixas de socios.

No Monte Real non sufriron esas baixas?

O certo é que non. Todos os anos hai algunha, por diferentes motivos, pero as poucas baixas que houbo nestes meses de pandemia cubríronse coa entrada novos socios e seguimos co mesmo número que antes. É máis, segue habendo xente en lista de espera para entrar no club, porque non se aceptan todas as solicitudes. Queremos manter un número estable, ao redor dos 700 socios, que garanta a comodidade das instalacións, e é por iso polo que non crecemos de maneira exponencial, non porque non haxa demanda, que a hai.

Como viviu o socio do club estes meses de restricións e prohibicións?

A verdade é que o club estivo máis vivo que nunca. Nos momentos nos que nos deixaron, iso si. Nos meses de restricións máis estritas tivemos que cancelar actos sociais, pechar o restaurante, paralizar as regatas e a escola… pero cando no verán permitíronnos abrir, aínda que con restricións, tivemos unha afluencia de socios, alumnos e regatistas que non viamos en anos.

A que cren que foi debida esa inesperada afluencia de xente durante o verán?

Ao principio pillounos un pouco por sorpresa, porque non o esperabamos, pero logo entendemos o que pasaba: o club converteuse nun lugar seguro no que poder pasar un tempo de lecer sen preocuparse do coronavirus. Os socios entenderon todas as medidas de control postas en marcha, algunhas mesmo que non esixían as autoridades, e sentíronse cómodos e seguros con elas.

Que outras medidas a maiores puxeron en marcha para esquivar o COVID?

Sempre tentamos ir un paso máis aló do que nos pedían as autoridades. Cumpríronse a machada todas as esixencias de peches, aforos, limpeza, control… e ademais compramos máquinas de ozono e termómetros para controlar a temperatura nos accesos, repartimos máscaras, e chegamos mesmo a contratar persoal externo para garantir que todos cumprisen as normas. Foron meses de moito control e restricións que fixeron todo un pouco máis incómodo e xeraron algunhas queixas, pero que ao mesmo tempo, crearon como unha burbulla, un ambiente de seguridade no club que non había fose. E ese foi o motivo polo que cremos tivemos máis afluencia que nunca, e sen que se producisen, que saibamos, casos de COVID, que era o que realmente nos importaba.

Un dos aspectos que máis afectou os clubs náuticos españois, moi ligados ao turismo, foi unha gran caída no número de visitantes, algo que repercutiu directamente nos seus ingresos directos. Notárono tamén en Baiona?

No Monte Real temos a sorte de que a gran maioría das nosas prazas están ocupadas por socios do club, polo que logramos que os pantaláns se manteñan cheos, pero no resto de prazas si que notamos un descenso. De feito, a caída no número de tránsitos, sobre todo internacionais, foi drástica, nisto non conseguimos ser excepción, pero claro, é que ninguén podía ser excepción porque as fronteiras estaban pechadas, era imposible. A verdade é que son momentos difíciles, pero cremos que en canto podamos volver á normalidade, o Monte Real, Baiona, Galicia e España en xeral teñen potencial máis que suficiente para recuperar as boas cifras do turismo pre- COVID.

Perdéronse turistas e suspendéronse regatas, moitas regatas, mesmo cando estaba permitida a súa celebración. Foi unha decisión acertada?

É difícil xeneralizar e cada club terá que facer balance das súas decisións en base aos motivos que lles levaron a tomalas. Algúns suspenderían pensando que non terían regatistas, outros por medo a que se producisen contagios, e outros simplemente por comodidade. No noso caso chegouse a valorar tamén o paralizar toda a actividade deportiva, pero finalmente optamos por seguir impulsando a vela. Sabiamos que a decisión nos ía a esixir moito, como así foi, pero decidimos seguir adiante. E o resultado foi perfecto. Celebramos practicamente todas as nosas competicións, incluídas as de maior afluencia como o Conde de Gondomar e o Príncipe de Asturias, e fixémolo sen que se producisen contagios. Foi unha aposta pola vela e saíunos ben. Con moito esforzo, iso si.

O ano pasado, en plena pandemia, anunciaban a celebración das Super Series, que terán que esperar ao 2022, e a outra gran noticia que o club nos deixou nos meses de COVID foi a súa elección como sede para o Mundial de J80 de 2023, algo que levaban anos perseguindo. Supón este logro o culmen da súa aposta por estes monotipos?

Non sabería dicir se é o culmen ou non, pero desde logo o que nos concederan a celebración do mundial dunha clase pola que levamos anos apostando é un fito importantísimo. Un dos puntos do noso programa era, e segue sendo, a internacionalización do Monte Real, e nesas estamos. Traer estas dúas competicións de altísimo nivel a Galicia son resultado de meses e meses de traballo, e a verdade é que estamos moi contentos.

Un dos proxectos que teñen previsto poñer en marcha este ano é o de VELA EN FEMININO, destinado a impulsar a figura da muller no mundo da vela. Cóntenos algo máis desta proposta.

Trátase de dar un paso máis na nosa aposta pola muller no mundo da vela, porque aínda son moi poucas as mulleres que navegan hoxe en día. Hai 25 anos puxemos en marcha non se se a primeira, pero si una das primeiras competicións exclusivamente femininas de España, a Ladies Cup, e agora o que pretendemos é poñer en marcha novas liñas de actuación co mesmo obxectivo, que non é outro que lograr que a muller teña máis presenza no mundo náutico. Deseñamos unha serie de propostas de formación, de competición e tamén de carácter social, con mulleres vítimas de violencia de xénero; e estamos a tratar de atopar un patrocinador que comparta nosa mesma visión e queira impulsar esta iniciativa.

A muller será, entón, protagonista do futuro do club… que outros proxectos teñen en mente para os próximos anos?