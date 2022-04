DOWN Vigo e Zona Franca renovan o seu compromiso coa inclusión laboral cunha nova contratación

Julio Larrán, que asiste ao servizo de Emprego con Apoio da entidade, comezou a traballar como conserxe nas instalacións de Consorcio Zona Franca na C/Areal

DOWN Vigo e Consorcio Zona Franca de Vigo renovan o seu compromiso de colaboración cunha nova incorporación laboral que se fixo efectiva o pasado mes de marzo. Julio Larrán, que asiste ao servizo de Emprego con Apoio da entidade, está actualmente traballando como conserxe nas instalacións da corporación en Areal. Trátase da sexta inserción laboral froito da cooperación entre ambas as entidades, despois das exitosas experiencias anteriores desde o ano 2013.

Despois das primeiras semanas aprendendo o posto de traballo, Julio móstrase “moi contento” coa experiencia. Entre as súas tarefas principais atópanse a xestión documental de cartas e paquetes, así como manexo de máquinas reprodutoras de oficina. De todas elas, está especialmente satisfeito con “facer recados, porque lles estou ofrecendo un servizo aos compañeiros”. E precisamente en leste desempeño é onde está a atopar tamén a súa maior dificultade: atopar a localización do persoal da oficina. Tal e como explica Julio, “o edificio é circular, e ás veces cústame atopar aos compañeiros. Cando me pasa iso, chamo por teléfono e axúdanme a situarme”.

Experiencia de inclusión laboral positiva para todos

O delegado do Estado na Zona Franca de Vigo, David Regades, explicou que “esta experiencia está a ser gratificante para todas as persoas que formamos parte do Consorcio, porque o apoio á diversidade é fundamental para facer unha sociedade mellor e para atopar o talento. Down Vigo conta co noso apoio e pronto será realidade o seu novo centro de formación en Vigo, que impulsamos desde Zona Franca”.