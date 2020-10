De la Gándara converte ao Okofen en primeiro líder da liga de Outono de J80

A liga de Outono de J80 volverá a Baiona o 24 de novembro para a celebración da segunda das catro xornadas programadas polo Monte Real Club de Yates

Javier da Gándara converteu esta tarde ao Okofen en primeiro líder da liga de Outono da clase J80 tras vencer na xornada inaugural celebrada en augas da baía de Baiona. O veleiro, patroneado polo histórico regatista e tripulado polo seu equipo habitual, asinou primeiros postos en todas as probas celebradas e ese pleno colocounos directamente á fronte do campionato de monotipos organizado polo Monte Real Club de Yates.

As tres probas coas que este sábado estreáronse os marcadores da competición celebráronse cunhas moi boas condicións meteorolóxicas, con sol, pouca onda e un vento do norte que empezou soprando cuns 9 nós e foi subindo ata os 16. Celebráronse todas no mesmo campo de regatas co percorrido habitual das liguiñas do Monte Real, composto por catro tramos barlovento-sotavento que sumaban un total de 3,2 millas náuticas.

Na primeira proba do día o Okofen dominou con claridade, de principio a fin. Fíxose coa primeira posición seguido do Ferralemes, patroneado por Rosario García, que quedou segundo; e o Spaco de Santiago Estévez foi o terceiro en cruzar a liña de chegada.

Na segunda proba, que se abría cun fóra de liña e posterior rectificación do Maija, o Okofen volveu repetir vitoria, demostrando comezar a tempada outonal con moita forza. Nesta proba, o Cansino de Fernando Yáñez saíu disposto a dar batalla, pero a pesar do impulso inicial que lle permitiu acurtar distancias co Okofen, non foi capaz de superar aos de Gándara. Logrou, iso si, quedar segundo, e superar ao Alboroto de Juan Carlos Ameneiro, que acabou terceiro.

E na terceira e última regata do día, na que se mantiveron as mesmas condicións meteorolóxicas, tampouco houbo cambios no liderado, aínda que si na navegación e chegadas, que foron moito máis axustadas que nas mangas iniciais. A pesar de que o trazado estivo máis disputado, o Okofen resultou de novo vencedor, sentenciando a xornada inaugural cun pleno de primeiros. A segunda posición foi para o Alboroto de Juan Carlos Ameneiro e o Cansino de Fernando Yáñez entrou terceiro.

Así as cousas, completado o máximo de tres probas previstas no programa, co Okofen de Javier da Gándara (3 puntos), o Alboroto de Juan Carlos Ameneiro (9 puntos) e o Cansino de Fernando Yáñez (10 puntos), situados no máis alto da clasificación, o comité de regata, con Jano Martín á fronte, puxo fin á xornada inaugural da liga de Outono de J80 e citou aos participantes para a segunda volta, que se celebrará o sábado 24 de outubro.