Correos dedica unha postal á Festa da Arribada de Baiona

O Concello de Baiona, a través do departamento de turismo, e a oficina de Correos da localidade, traballaron unidos para lograr unha campaña que servirá para promocionar Baiona como destino turístico a través dunha serie de postais

A primeira delas, foi presentada esta mañá polo alcalde, Carlos Gómez, e polo director da oficina de Correos da localidade, Carlos Meixome. Trátase dunha postal promocional da “XXVI Festa dá Arribada”, realizada para conmemorar o “529 Aniversario dá Arribada dá Carabela A Pinta” a Baiona.

O obxectivo desta emisión de 400 unidades é a promoción e difusión dun evento histórico que sitúa ao Concello de Baiona como un dos referentes turísticos por excelencia no que o enorme valor histórico e monumental da vila conxúgase á perfección cunha oferta de servizos inmellorable.

A Tarxeta Postal, emitida polo Concello de Baiona, está prefranqueada coa tarifa A de envíos nacionais, para que poida viaxar facilmente a través da rede postal podendo ser depositada en calquera Oficina de Correos o Caixa de correos sen custo adicional.

Gómez detallou que “a postal se compón da imaxe corporativa da Arribada 2022 na portada, e no reverso, aparece un código QR que permite visualizar o anuncio promocional da festa. A postal dispón do franqueo postal incluído co cal o envío da mesma será gratuíto. Esta iniciativa pretende poñer en valor tanto a importancia desta festa, declarada de interese turístico internacional, como do feito histórico que conmemora e dalos a coñecer en todo o territorio nacional e que sirva como foco de atracción turística tanto a próximas edicións da Festa como a Baiona como destino vacacional”.