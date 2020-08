Cesantes faise coa Bandeira Concello de Moaña na LGB

A traiñeira redondelá impúxose o sábado con claridade en augas de Moaña, por diante de Poboa, invicta ata o momento.

Na Bandeira Concello de Rianxo a embarcación de Cesantes foi segunda, praza que ocupa tamén na xeral da Liga Galega B de traíñas.

O sábado as dúas mangas da liga B deron sorpresas no Morrazo. Os remeiros do CCD.Cesantes conseguiron superar a CR.Poboa, líderes imbatidos ata ese momento. Os de Redondela fixeron unha regata espectacular e gañaron con claridade, superando a Poboa en 10 segundos. Terceiro foi Salgado-Perillo moi atrás. Na outra serie, éxito tamén redondelán con vitoria de Chapela, que dominou con claridade a Narón, acadando o 4º posto. Na liga Feminina a Chapela acadou a cuarta praza, por detrás de Cabo, Perillo e Tirán.