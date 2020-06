Baiona será sede do Mundial da clase J80 de vela en 2023

O Monte Real Club de Yates de Baiona foi elixido para organizar un campionato do mundo que se celebrará por primeira vez en Galicia

A vila mariñeira galega de Baiona será a sede do Mundial da clase J80 de vela en 2023. Así o anunciou esta mañá en rolda de prensa o presidente do Monte Real Club de Yates, José Luis Álvarez, quen se mostrou moi orgulloso de que o club fose elixido para organizar unha cita deportiva tan prestixiosa.

Esta será a primeira vez que o campionato do mundo de J80 celébrese en Galicia, unha comunidade que leva anos apostando por esta clase coa celebración de numerosas competicións e o progresivo aumento do número deste tipo de embarcacións de 8 metros, que son 29 na actualidade e teñen en Baiona e A Coruña ás súas principais frotas.

Co ano xa fixado en axenda pero coa data exacta do evento aínda por determinar, no Monte Real Club de Yates empezan xa a sementar o camiño para garantir o éxito do mundial. Durante os próximos dous anos, a xunta directiva do club ten previsto poñer en marcha todo un percorrido de probas para seguir impulsando o J80 e animar a máis armadores a incorporarse á clase.

Os J80 son unha das clases máis numerosas e exitosas da vela española con 190 unidades das que 130 compiten en diferentes puntos do país

Sumarán ás habituais Ligas de Outono e Inverno de J80, que organiza e nas que participa principalmente a frota galega, outras regatas de transcendencia nacional, como a Copa de España ou o Campionato de España, que o Monte Real espera poder organizar antes de 2023.

Trátase, en definitiva, de ir enfocando a mirada cara ao obxectivo final de lograr un mundial coa maior participación posible de barcos de diferentes países do mundo, seguindo o ronsel dos outros mundiais de J80 celebrados anteriormente en España, en Santander (2009), Sotogrande (2016) e Getxo (2019).

Á presentación oficial do evento asistiron esta mañá en Baiona o presidente e comodoro do Monte Real Club de Yates, José Luis Álvarez e Ignacio Sánchez Otaegui; o alcalde de Baiona, Carlos Gómez; o deputado de deportes da Deputación de Pontevedra, Gorka Gómez; Guillermo Blanco en representación da Clase J80 España; e o presidente da Real Federación Galega de Vela, Manuel Villaverde. O secretario xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete Lasa, transmitiu ao club a súa felicitación telefónica e o seu compromiso de apoio ao mundial ao non poder asistir á presentación por atoparse preparando os protocolos de regreso á actividade de gran parte do sector deportivo da comunidade galega.

Un gran paso para afianzar a “Armada Española”

Este novo mundial concedido a España será, sen dúbida, unha oportunidade única para afianzar unha clase que xa é, na actualidade, unha das máis numerosas do país, cunhas 190 unidades (das que 130 compiten en diferentes puntos de España) e frotas moi activas en Galicia, Cantabria, Pais Vasco, Andalucía, Baleares e Canarias.

España conta, ademais, con algúns dos mellores regatistas de J80 do mundo, como o quíntuplo campión mundial, o canario Rayco Tabares; o cántabro Pablo Santurde, que ostenta o título na actualidade tras alzarse o ano pasado coa vitoria do mundial de Getxo aos mandos do M&G Tressis; ou o subcampión do mundo en 2018, o vasco Iker Almandoz.

A aposta do MRCYB pola clase J80

A concesión do Mundial de 2023 supón unha importante lombeirada ao arduo traballo do Monte Real Club de Yates de Baiona para impulsar a clase J80 en Galicia, pola que leva apostando desde o ano 2012.

Por aquel entón, o club ofreceu condicións moi vantaxosas aos armadores para a adquisición e o amarre dos barcos. Creou, ademais, dúas ligas específicas para a competición destes monotipos en exclusiva e incluíu regatas específicas para eles nas grandes competicións do club, como o Trofeo Conde de Gondomar ou o Trofeo Príncipe de Asturias.

Seis anos despois da aparición dos primeiros J80 en Baiona, a Real Federación Española de Vela concedíalle ao club a organización do Campionato de España de 2018. E apenas dous anos despois, chega este novo e gran salto, cara ao Mundial de 2023. Previo a Baiona, a cita mundialista recalará en Dinamarca (2021) e Newport – Estados Unidos (2022).