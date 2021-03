Baiona revelou o equipo que representará a Galicia no campionato nacional de Optimist

Os 20 os primeiros clasificados da clasificación autonómica que se pechou esta fin de semana en Baiona na Regata Cenor serán os que representen a Galicia o Campionato de España de Optimist 2021

A Regata Cenor organizada esta fin de semana polo Monte Real Club de Yates revelou a composición do equipo que representará a Galicia no Campionato de España de Optimist 2021. Os 20 deportistas galegos que acudirán ao nacional son os mellor clasificados da clasificación autonómica que se pechou este domingo tras a celebración da última clasificatoria en Baiona.

Nela resultaron gañadores Javier García, do Real Club Náutico da Coruña, na categoría Sub 16; e Bruno Iglesias, do Club Náutico Deportivo de Ribeira, na categoría Sub 13. Recibiron os seus trofeos de mans da directora de márketing de Cenor, Leticia Fernández; e o presidente do Monte Real Club de Yates, José Luis Álvarez.

O resto de chanzos dos podios masculinos cubríronos Bruno Iglesias ( CND Ribeira) e Pablo Marquina ( MRCYB) en segunda e terceira posición da categoría Sub 16; e Fernando González e Jaime Díaz (ambos os do RCN A Coruña) coa prata e o bronce da categoría Sub 13.

No apartado feminino, as regatistas que lograron levantarse ao podio foron Inés Ameneiro, do Real Club Náutico de Vigo , entre as menores de 16 anos; e Arancha Rivero, do Real Club Náutico da Coruña, entre as menores de 13 anos. Os encargados de entregarlles os seus galardóns foron o presidente da Real Federación Galega de Vela, Manuel Villaverde; e o alcalde de Baiona, Carlos Gomez.

O segundo e terceiro posto de cada categoría lográronos Natalia Domínguez (RCN Sanxenxo) e Aitana Pérez ( MRCYB) na categoría Sub 16; e Ana Costas (RCN Rodeira) e Roberta Maríz (RCN Sanxenxo) na categoría Sub 13.

O deputado de deportes da Deputación de Pontevedra, Gorka Gómez, entregou os premios aos gañadores na categoría masculina e feminina do grupo azul, dos que se están iniciando no deporte da vela. Os vencedores foron Diego Lago, do Club Marítimo de Oza; e Lida Radio, do Real Club Náutico de Sanxenxo.

Esta xornada final foi algo máis complicada que a inaugural a causa do vento, que tardou en entrar e en establecerse, obrigando a atrasar ata dúas horas o inicio das regatas. Unha vez que Eolo fixo acto de presenza, fixouse do noroeste cunha media de 8-9 nós nas primeiras probas e algo máis de intensidade na manga final. En total, tres probas disputadas que, sumadas ás tres do sábado, completaron o programa de seis mangas previsto no programa deportivo.

Iso na auga. En terra, o máis destacado, máis aló da entrega de premios aos gañadores, foi a carreira de pistas dramatizada na que participaron gran parte dos regatistas da competición. Foi unha proba por equipos na que os nenos e nenas resolveron enigmas e seguiron pistas que os levaron polos principais puntos turísticos de Baiona co obxectivo de gañar unha vela de Optimist cedida por Efectos Navais Jesús Betanzos, que finalmente levou o equipo do Real Club Náutico de Coruña.

A iniciativa, impulsada polo concello de Baiona, o Museo Casa da Navegación e a aula de Teatro, foi unha proba piloto dunha actividade máis ambiciosa que o departamento de deportes baionés prepara para o Campionato Nacional de Optimist que se celebrará en Semana Santa.

Galicia acudirá ao Campionato de España de Optimist con 22 regatistas

Esta última clasificatoria autonómica revelou os nomes dos deportistas que representarán a Galicia no Campionato de España de Optimist que se celebrará en Baiona.

O Real Club Náutico da Coruña é o club que máis nomes achegará ao nacional da clase, cun total de 7 regatistas clasificados para competir. Son Fernando González, Martín Mijares, Javier García, Jaime Díaz, Andrés Gago, Pedro Núñez e Pepa Bermúdez.

Por parte do Club Marítimo de Canido acudirán ao campionato de España 4 deportistas: Rodrígo Pérez, Fernando Campos, Miguel Rodríguez e Emma Chamorro.

Conseguiron tamén billetes para o nacional da clase 4 regatistas do Monte Real Club de Iates: Pablo Marquina, Aitana Pérez, Martín Montes e Jimena Crespo. Os dous últimos clasifícanse grazas a unha concesión que a Real Federación Española de Vela fai ao club organizador do campionato, permitindo a participación de dúas dos seus deportistas, independentemente da súa posición na clasificación galega.

Tamén optarán ao título nacional Natalia Dominguez e Pedro Casas do Real Club Náutico de Sanxenxo; Bruno Iglesias e Jorge Álvarez do Club Náutico Deportivo de Ribeira; Inés Ameneiro e Luís Wizner do Real Club Náutico de Vigo; e Jorge Costas do Real Club Náutico de Rodeira.

O Campionato de España de Optimist 2021, que do mesmo xeito que esta última clasificatoria está tamén patrocinado polo Grupo Cenor, celebrarase en Baiona durante a Semana Santa. Os días 29 e 30 de marzo serán xornadas de preparativos, inscricións e medicións, o mércores 31 darase o pistoletazo de saída ás primeiras mangas e haberá regatas durante tres días máis, ata o sábado 3 de abril, último día de probas e entrega de trofeos aos gañadores.

CLASIFICACIÓN FINAL REGATA CENOR

CLASIFICATORIA GALEGA OPTIMIST 2021

CATEGORÍA SUB 16 MASCULINA

JAVIER GARCÍA · REAL CLUB NÁUTICO DE CORUÑA BRUNO IGLESIAS · CLUB NÁUTICO DEPORTIVO DE RIBEIRA PABLO MARQUINA · MONTE REAL CLUB DE YATES

CATEGORÍA SUB 16 FEMININA

INÉS AMENEIRO · REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO NATALIA DOMINGUEZ · REAL CLUB NÁUTICO DE SANXENXO AITANA PÉREZ · MONTE REAL CLUB DE YATES

CATEGORÍA SUB 13 MASCULINA

BRUNO IGLESIAS · CLUB NÁUTICO DEPORTIVO DE RIBEIRA FERNÁNDO GONZÁLEZ · REAL CLUB NÁUTICO DE CORUÑA JAIME DÍAZ · REAL CLUB NÁUTICO DE CORUÑA

CATEGORÍA SUB 13 FEMININA

ARANCHA RIVERO · REAL CLUB NÁUTICO DE CORUÑA ANA COSTAS · REAL CLUB NÁUTICO DE RODEIRA ROBERTA MARÍZ · REAL CLUB NÁUTICO DE SANXENXO

GRUPO AZUL – MELLORES CLASIFICADOS

MASCULINO: DIEGO LAGO · CLUB MARÍTIMO DE OZA

FEMININO: LIDIA RADIO · REAL CLUB NÁUTICO DE SANXENXO

COMPOSICIÓN DO EQUIPO GALLEGO PARA O CAMPIONATO NACIONAL DE OPTIMIST

RCN A CORUÑA (7)

FERNANDO GONZÁLEZ

MARTÍN MIJARES

JAVIER GARCÍA

JAIME DÍAZ

ANDRÉS GAGO

PEDRO NÚÑEZ

PEPA BERMÚDEZ

CM CANIDO (4)

RODRÍGO PÉREZ

FERNANDO CAMPOS

MIGUEL RODRÍGUEZ

EMMA CHAMORRO

MONTE REAL CLUB DE YATES (4)

PABLO MARQUINA

AITANA PÉREZ

MARTÍN MONTES

JIMENA CRESPO

RCN SANXENXO (2)

NATALIA DOMINGUEZ

PEDRO CASAS

CND RIBEIRA (2)

BRUNO IGLESIAS

JORGE ÁLVAREZ

RCN VIGO (2)

INÉS AMENEIRO

LUIS WIZNER

RCN RODEIRA (1)

JORGE COSTAS