Baiona reúne o máis destacado do mundo da vela na entrega dos Premios Nacionais

O Monte Real Club de Yates de Baiona acolleu este sábado a gala de entrega dos Premios Nacionais de Vela Terras Gauda que o club baionés outorga desde hai 29 anos todo o máis destacado do panorama náutico español

A vila mariñeira de Baiona reuniu este sábado todo o máis destacado do mundo da vela na entrega dos Premios Nacionais de Vela Terras Gauda, que o Monte Real Club de Yates outorga desde hai 29 anos para recoñecer todo o máis destacado do panorama náutico español. As olimpíadas de Tokio 2020 foron protagonistas indiscutibles na cerimonia, coa asistencia de cinco deportistas olímpicos, entre os que se atopaban os gañadores das medallas españolas de vela.

O tándem formado polo catalán Jordi Xammar e o galego Nico Rodríguez recibiron o premio ao mellor equipo olímpico por segundo ano consecutivo tras lograr a medalla de bronce da clase 470. Encargáronse de entregarlles o galardón o presidente do Monte Real, José Luis Álvarez; e o presidente das adegas Terras Gauda, José María Fonseca Moretón.

A outra medalla olímpica lograda pola armada española, a de Joan Cardona, bronce na clase Finn, fixo merecedor ao regatista balear do recoñecemento ao mellor deportista olímpico. E Támara Echegoyen e Paula Barceló, diploma olímpico en 49 er feminino, recolleron o premio ao mellor equipo feminino. Tamén relacionado coas olimpíadas nipoas estivo o Premio Mariano Augado de Comunicación, que recolleu Helena da Gándara polo seu proxecto de comunicación do equipo olímpico español de vela.

O vueltamundista catalán Didac Costa, que non puido asistir á gala, foi merecedor do premio ao regatista océanico do ano pola súa segunda volta ao mundo en solitario na mítica Vendée Globe, considerada por moitos a competición máis extrema do deporte da vela. O premio recolleuno o seu responsable de comunicación, Laura Secorum. E a directora de márketing do Spain SailGP Team levou de Baiona o galardón ao equipo e proxecto innovador, outorgado aos representantes españois de SailGP.

Os premiados recibiron como trofeo unha reprodución do mastro de sinais do Monte Real Club de Yates, que leva o nome do seu ex presidente Rafael Olmedo Limeses.

Na gala participaron, ademais dos presidentes do club organizador e as adegas patrocinadoras, o comandante director da Escola Naval Militar, Pedro Cardona; o alcalde de Baiona, Carlos Gómez; o secretario xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete Lasa; o deputado de deportes da Deputación de Pontevedra, Gorka Gómez; e Pilar de Sas, encargada de entregar o premio que rende homenaxe ao seu marido falecido, o produtor de televisión Mariano Augado.

PREMIOS NACIONALES DE VELA TERRAS GAUDA 2021

*JORDI XAMMAR Y NICO RODRÍGUEZ · MELLOR EQUIPO OLÍMPICO

*JOAN CARDONA · MELLOR REGATISTA OLÍMPICO

*TÁMARA ECHEGOYEN Y PAULA BARCELÓ · MELLOR EQUIPO FEMININO

*DIDAC COSTA · MELLOR REGATISTA OCEÁNICO

*SPAIN SAILGP TEAM · EQUIPO E PROXECTO INNOVADOR

*COMUNICACIÓN DO EQUIPO OLIMPICO ESPAÑOL · PREMIO MARIANO AGUADO DE COMUNICACIÓN