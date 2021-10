Baiona programa 4 rutas para promocionar o turismo natural

A natureza e o ecoturismo son as bazas coas que Baiona aposta para reflotar o turismo na época post- COVID

A incidencia da pandemia e o cambio de hábitos e destinos turísticos fan que o turismo natural cobre especial relevancia nun ano en que o turismo inicia a súa recuperación e Baiona quere subirse a este tren.

Rutas a pé polas distintas paraxes naturais da localidade conforman a oferta para o turismo, situando a Baiona no mapa deste tipo de turismo tan en auxe nos últimos anos.

A Concellería de Turismo de Baiona tenta reactivar o sector turístico a través do ecoturismo coa posta en marcha de catro rutas que veñen complementar a oferta turística e cultural da localidade. Baioneses e visitantes poderán gozar dunha nova alternativa na que gozar do seu tempo libre.

Un turismo que, como apunta o alcalde de Baiona, Carlos Gómez, ten o seu espazo propio na provincia desde hai anos, aínda que cobra especial relevancia nun ano en que os usuarios volven as súas miradas ao mundo rural e as paraxes naturais.

Distintos itinerarios que apostan por un turismo sostible e respectuoso co Medio Ambiente.

A proposta de “Baiona Natural”: “é un aliciente máis para que os turistas que elixan o noso municipio, pernoiten e alonguen a súa estancia en Baiona. Falamos dun servizo complementario que se engade á oferta turística coa que xa contamos e que contribúe a ampliar as experiencias que propoñemos ao turista” sinalou o rexedor.

O alcalde, subliña que “o obxectivo que queremos alcanzar con estes roteiros é poñer en valor os espazos naturais máis próximos e inmediatos cos que contamos os baioneses e baonesas e afianzar ao mesmo tempo percorridos de gran interese turístico. Esta é unha clara aposta polo turismo activo e a conectividade do núcleo co seu territorio, ademais dun novo atractivo para o turista potencial, que dispoñerá de novos alternativas no destino do noso municipio”.

Catro itinerarios polos montes da localidade para poñer en valor a súa riqueza paisaxística e etnográfica. Un itinerario de camiños que permitirá os baioneses e visitantes poidan gozar dunha incrible variedade de lugares para practicar sendeirismo, pasear etc á vez que se enriquecen do amplo patrimonio da vila.

As rutas deseñadas pola empresa Baiventura, empresa local, realizaranse durante 4 domingos seguidos, comezando o vindeiro domingo 17 de outubro e finalizando o 7 de novembro

“Coa idea de difundir estes roteiros de sendeirismo polo patrimonio natural do municipio, estes roteiros guiados, foron deseñadas, creadas – e para esta ocasión gratuítas – por esta empresa especializada. O compromiso que lles pedimos é que se poidan consolidar e síganas realizando eles directamente, ampliando deste xeito o catálogo do destino Baiona e da marca “Baiona engánchache “ detalla o rexedor.

“Catro rutas que transcorren por todas as parroquias do noso municipio (Baíña, Baredo, Santa Cristina de de a Ramallosa e Belesar) co obxectivo de poñer en valor o inmenso patrimonio natural das nosas parroquias. Uns espazos que debemos mostrar orgullosos ao mundo e presumir da súa beleza, sempre facendo un uso responsable destes magníficos espazos naturais”, finaliza Gómez.

Os roteiros levarán a cabo seguindo as medidas de prevención necesarias e cumprindo coa normativa vixente. O número de asistentes será reducido polo que é necesaria a inscrición previa na oficina de turismo (no correo electrónico: oficinadeturismo@baiona.gal, ou por teléfono no 986 68 70 67).

Baiona Natural- 4 rutas para promocionar Baiona

RUTA1-“Chan dá Lagoa-Baíña”

A primea destes roteiros ten por nome “Chan dá Lagoa-Baíña” . Trátase dun percorrido de 10,5km circular deseñado para dar a coñecer o patrimonio natural de Baiona gozando da súa contorna. Este roteiro terá como eixo principal descubrir a historia pasada da Villay visibilizar os vestixios que aínda podemos atopar. Terá unha duración aproximada de 3,5 h, a súa dificultade é moderada e está recomendada para maiores de dezaseis anos. Entre os puntos de interese polos que transcorre atópanse: Estación Arqueolóxica Outeiro dúas Lameiros (petróglifos), o Camiño Medieval, panorámica Val Miñor, panorámica Baía de Baiona, fervenza río San Cosme, merendero Chan dá Lagoa. O punto de encontro será no merendero de Chan dá Lagoa ás 09:30 horas para inciar o roteiro ás 10:00 h e finalizala ás 14:00 h.

RUTA 2-“Descobre Baredo”

Roteiro circular de 9,5km deseñada para dar a coñecer o patrimonio natural de Baiona gozando dun lugar privilexiado. Este roteiro terá como eixo principal dar a coñecer a vida dos baioneses e a repercusión que trouxo a Baiona o paso do Camiño de Santiago. Entre os puntos de interese polos que transcorre atópanse: Os muíños do río Fraga, ou Facho, a fonte dous mortos, e a parroquia de Baredo.

RUTA 3- “A Groba Panorámica”

Deseñada para dar a coñecer o patrimonio natural de Baiona gozando da contorna panorámica da vila. O roteiro de 7Km mostra a contorna marítima desde os mellores miradoiros do alto da Groba. Entre os puntos de interese polos que transcorre atópanse: miradoiro do Cortelliño, miradoiro Alto dá Groba, A Gabiñeira, Granxa dá Tomada, Fonte dá Groba. Terá unha duración aproximada de 3 h, a súa dificultade é moderada e está recomendada para maiores de dezaseis anos.

RUTA 4- “A Groba Montañosa”

Deseñada para dar a coñecer o patrimonio natural de Baiona gozando da súa contorna. Este roteiro mostraranos as diferentes formacións e desniveis creados pola natureza e que dan forma a Serra dá Groba. Terá unha duración aproximada de 3,5 h, a súa dificultade é moderada e está recomendada para maiores de dezaseis anos. Entre os puntos de interese polos que transcorre atópanse:A regueira Oscura, Camiño Medieval, Calveiras, Floral dá Groba, Pedra do Acordo, As Abrutias, Miradoiro Alto dá Groba e Gabiñeira.