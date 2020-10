Baiona presenta “Ritmos dá Hispanidade”, unha programación deseñada para facer partícipe da celebración do Día da Hispanidade a toda a cidadanía

A Concellería de Cultura da un paso máis na celebración desta importante efeméride e programa unha fin de semana chea de concertos dedicados a tres países iberoamericanos, Cuba, Brasil e Arxentina, que xogaron un papel fundamental na inmigración galega, enseñanado e divulgando toda a riqueza cultural destes países de acollida.

As veciñas e vecños da Villa, así como todos aqueles que se acheguen a Baiona, poderán gozar de tres días de actividades.

Así o sábado ás 19:00 h, a sesión irá dedicada a Cuba baixo o título “ Cuba en min. A Trova”. O grupo Sueño de Calíope será o encargado de poñer ritmo á tarde cun repertorio homenaxe a destacados compositores de canción tradicional e nuevísima canción cubana, desde Manuel Coroa e Sindo Garay ata José Antonio Quesada e Silvio Rodríguez.

O domingo será o día dedicado a Brasil; ritmos de Bossa nova, samba, tropicalismo poderanse gozar ás 19:00 h da man do concerto de Chá, Cerveja e Violao.

E o propio 12 de outubro celebrarase ás 18:00 h o acto protocolario na praza do Concello para despois gozar do concerto de “Raíces Arxentinas” facendo un percorrido musical pola terra da Prata que abarca desde o tango, a milonga e canción popular.

Todos os actos terán lugar no escenario na Praza do Concello, instalado baixo a carpa que se colocou para que o público poida gozar de maneira segura xa que se controlará o aforo e cumprirase con todas as medidas de seguridade.

O salón de plenos do Concello de Baiona foi o escenario escollido para a presentación de “Ritmos dá Hispanidade”, unha programación deseñada con motivo da celebración do día da Hispanidade. Na rolda de prensa participaron o alcalde, Carlos Gómez, e a concelleira de Cultura, Miriam Mar Costas, o rexedor baionés explicou “que esta programación está diseñeda para achega a celebración da hispanidade a toda a cidadanía”. En concreto, detallou os cambios significativos no acto protocolario do día 12: “ Queremos dar un xiro de 360 graos aos eventos que organiza o concello polo que os habemos deseño para o goce de todos os veciños e veciñas da vila. Para que todo o pobo participe deles. Por iso o día 12 organizamos un acto aberto no que toda a cuidadanía poida gozar. O obxectivo é gozar da Hispanidade todos xuntos. O Concello de Baiona leva celebrando o acto 19 anos e había que darlle unha volta para que todo o pobo puidese participar deste evento, sempre respectando o protocolo, a celebración do día da Hispanidade deixará de ser un acto encorsetado no que participan uns poucos para pasar a ser un acto para todos e todas”.

Baiona ten moitos lazos con América, lazos que foron afianzándose co paso do tempo e coa emigración a Cuba, Arxentina e Uruguai, así como a creación de centros da emigración onde estaba presente a cultura e as tradicións tanto galegas como nacionais, exemplo disto e o Centro Val Miñor de Buenos Aires.O acto de celebración do día da Hispanidade, conta coa colaboración da Deputación Provincial e celébrase en Baiona desde fai 19 anos, debido á relación que Baiona ten con América e coa comunidade colombina, ademais do feito histórico de que Baiona foi o primeiro porto de Europa en ser coñecedor do Descubrimento do Novo Mundo cando chegou ao seu porto a Carabela Pinta ao mando de Martín Alonso Pinzón.