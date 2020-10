Baiona presenta a súa programación cultural para este outono: ” BaiOutono”

A Casa da Navegación de Baiona acolleu hoxe a presentación de BaiOutono”, programación cultural para oeste outono

Esta nova iniciativa foi presentada polo alcalde de Baiona, Carlos Gómez Prado, e pola concelleira de Cultura, Miriam Mar Costas Iriarte.

O programa, organizado pola Concellería de Cultura de Baiona, combinará diversas disciplinas como cinema, teatro e música. Ademais, en outubro, haberá unha programación dedicada en exclusiva á memoria histórica con cinema, documentais, coloquios e exposicións. Ese mesmo mes celebrarase, a maiores, fins de semanas temáticos: Ritmos dá Hispanidade, Sons do Casco (aprazado pola pandemia), Circuíto Teatro Amador,…

BaiOutono poñerase en marcha outros programas temáticos como o ‘ Outubro Diverso’ou ‘ Novembro Lila’, todo iso baixo a nova imaxe ‘Baiona engánchache’ do Concello de Baiona. Un novo concepto que ten como obxectivo a desestacionalización do turismo. Unha nova liña que vai en consonancia coas pautas que marcan a implantación da nova normalidade pero que ao mesmo tempo tampouco deixan de lado aos chegados desde diferentes puntos do territorio nacional. Pero fundamentalmente unha programación para o goce dos veciños e veciñas da Vila.

“Con esta programación pretendemos dinamizar a actividade da Vila. Trátase dunha oferta diversa e unha aposta polo local. Volver máis polos veciños e veciñas xa que entre os nosos habitantes hai moito talento. A nosa intención é ofrecer unha programación cultural durante os 12 meses do ano para o goce da nosa cuidadanía”, destacou o Alcalde.

Para todo iso montouse un escenario na Praza do Concello, para poder gozar das numerosas actuacións, ademas dunha carpa para o público onde se controlará o aforo e cumprirase con todas as medidas de seguridade.

Pola súa banda Miriam Costas, destacou a gran acollida que tivo a carpa a pasada fin de semana durante as actuacións. “ Priorizaremos sempre a seguridade pero a vida debe continuar. Baiona necesita traer xente aos comercios, á hostalería. Por iso fixemos esta programación estable durante o Outono”.

Escolas Deportivas

Costas Iriarte, que tamén é a Concelleira de Deportes, presentou no acto as Escolas Deportivas Municipais que comeza hoxe. A Concelleira quixo mandar un mesaje de tranquilidade aos proxenitores xa que se van poñer as medidas de seguridade e preventivas necesarias. O obxectivo xeral é reducir ao máximo o risco de contaxio e transmisión da pandemia. “Queremos que os pais saiban que o deporte é seguro. Desde o departamento de deportes do Concello de Baiona deseñouse un protocolo COVID- 19 para o uso das instalacións deportivas do Pavillón Municipal así como en todos os centros educativos nos que se impartirán as distintas escolas deportivas. O deporte é saúde e os pais poderán mandar con tranquilidade aos seus fillos para practicar as distintas disciplinas deportivas con gran tranquilidade”.