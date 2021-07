Baiona disfrutará esta fin de semana dunha das grandes competicións da vela: O Trofeo Conde de Gondomar

Entre o 23 e o 25 de xullo celébrase a cuadraxésimo sexta edición da regata de altura por excelencia en Galicia disputada sen interrupción desde 1976

En apenas tres días dará comezo en Galicia a cuadraxésimo sexta edición dunha das regatas máis lonxevas e carismáticas do panorama náutico español, o Trofeo Conde de Gondomar, que o Monte Real Club de Yates saca a escena neste 2021 baixo o nome de Gran Premio Zelnova Zeltia Banco Sabadell en honra ao tándem de patrocinadores.

Do 23 ao 25 de xullo, algúns dos mellores barcos e os patróns máis destacados participarán na regata de altura por excelencia en Galicia, unha proba que non perdeu tirón co paso dos anos e que espera reunir uns 40 barcos nas Rías Baixas, atraídos por unha das competicións máis emocionantes da vela actual e a máis antiga do histórico Monte Real.

Na presentación oficial do trofeo, celebrada este martes en Baiona, o presidente do club de iates, José Luis Álvarez, auguráballe un gran éxito ao evento porque “se manteñen os seus principais atractivos: a mítica subida ao Carrumeiro Chico, a súa celebración en torno ao 25 de xullo (día grande de Galicia) e a participación dalgunhas das mellores tripulacións do país”. Destacou tamén Álvarez a alianza das dúas grandes empresas – Zelnova Zeltia e Banco Sabadell – que se uniron no patrocinio da competición “manifestando así claramente a súa aposta polo deporte da vela”.

Tras unha xornada previa, o xoves 22, destinada a ultimar preparativos, pechar de inscricións, facer revisións e entregar instrucións, o 46º Trofeo Conde de Gondomar dará comezo o venres 23, ás once da mañá, coa considerada gran proba da competición, o mítico percorrido Baiona-Carrumeiro Chico-Baiona, próximo ás 100 millas de distancia.

Aínda que nun principio barallouse a posibilidade de introducir cambios na proba entre Baiona e o Carrumeiro Chico (dividíndoa en dúas etapas con parada intermedia en Portosín para facelo máis accesible a barcos máis pequenos), o club decidiu finalmente atender a petición de os armadores que pedían manter o trazado intacto. “O que buscabamos con esa posible modificación -asegura o comodoro do Monte Real, Ignacio Sánchez Otaegui- era abrila proba a máis tripulacións que poderían aventurarse cunha regata de menor distancia, pero tiñamos claro tamén que iso implicaría unha perda de atractivo para a proba estrela da competición; e despois de avalialo no club e de consultalo con patróns e armadores, decidimos manter o percorrido tradicional”.

Tras a xornada inaugural e a navegación ata o Carrumeiro (Regata Conde de Gondomar), a xornada do sábado 24 estará protagonizada pola Regata Erizana, na que participarán o resto de veleiros. Dará comezo ás doce do mediodía e, dependendo das condicións meteorolóxicas, as tripulacións poderán disputarse unha volta ao arquipélago das Ons (32 millas) ou o percorrido Baiona- Camouco-Baiona (29 millas).

O domingo 25, día grande de Galicia, disputarase a etapa decisiva da competición. Dúas probas técnicas do tipo barlovento-sotavento no fondeadoiro das Illas Cíes decidirán aos gañadores da cuadraxésima edición do trofeo, que recibirán os seus galardóns na cerimonia de entrega de premios programada ese mesmo día ás seis e media da tarde.

Ao evento está previsto que asista o director xeral de Zelnova Zeltia, Pedro González, quen este mércores, na presentación oficial da competición, agradecía ao Monte Real a oportunidade de colaborar co trofeo “vinculando a nosa imaxe corporativa cos valores do deporte e máis concretamente cos da vela, destacando dos mesmos o traballo en equipo, o esforzo, a tradición e a competitividade, todos eles -dixo- estreitamente ligados coa nosa visión e forma de entender o mundo empresarial no Grupo Zelnova Zeltia”.

Nesa idea tamén incidiu o director xeral de SabadellGallego, Pablo Junceda, ao asegurar que no Conde de Gondomar únense “a cultura do mar, o compromiso do traballo en equipo e da superación para vencer, uns valores polos que tamén apostan -dixo- en Banco Sabadell”. “Somos empresa, apoiamos ás empresas de Galicia e estamos presentes na vida social desta terra”, concluíu Junceda.

Xunto con González e Junceda, como patrocinadores da competición, na presentación oficial do evento tamén estiveron representadas as administracións local, provincial e autonómica. Desde Baiona, o tenente de alcalde da vila mariñeira, Óscar Martínez, agradeceu o traballo do Monte Real durante este ano e o anterior. “Sodes o representante do deporte Baionés e facedes que Baiona traspase as nosas fronteiras e chegue a nivel internacional. Sabemos que o ano pasado foi moi complicado manter a actividade, e vós fixéstelo, e por iso merecedes un aplauso e que vos deamos as grazas”, dixo.

Para a deputada de Turismo da Deputación de Pontevedra, Ana Laura Iglesias “é un orgullo que probas como esta celébrense na nosa provincia, porque nos dan a oportunidade de mostrar o incribles que son as nosas rías, e de todo o que a xente pode ver, facer e gozar en elas”.

O secretario xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia dixo que “para a Xunta de Galicia o sector da náutica é un sector estratéxico e, aínda que está profundamente arraigado á esencia do noso pobo, sempre falamos do seu gran potencial de crecemento”. Segundo José Ramón Lete Lasa “o mundo da vela goza dunha excelente saúde, con 2000 licenzas e sendo unha das modaliades deportivas que máis éxito deunos. Alégrome -continuou dicindo- de que o Trofeo Conde de Gondomar celebrouse ininterrompidamente durante estas 46 edicións, e é que o deporte da vela é, sen dúbida, un deporte seguro”

Aínda que o prazo de inscrición aínda non está pechado e a varios días vista é difícil concretar un número final de participantes, desde a organización esperan contar cuns 40 barcos. Entre eles haberá un equipo de mulleres do proxecto Vela en Feminino do Monte Real Club de Yates, co que o club busca impulsar a presenza de mulleres nas competicións náuticas; e estarán, case con toda probabilidade, os vencedores da última edición.

En 2020, no marco dun escenario COVID, o Conde de Gondomar celebrouse con amplas medidas de seguridade e levaron os loureiros o Magical de Julio Rodríguez, do Real Club Náutico de Vigo (gran premio do trofeo); o Yess Too de Rui Ramada, do Monte Real Club de Iates (vencedor da etapa do Carrumeiro en tempo real); o Deep Blue 2.0 de Vicente Cid, do Real Club Náutico de Vigo (ouro na Regata Erizana); o Alboroto de Juan Ameneiro (número uno na clase J80); e o Serralleiras de Patricio de Feixe (líder entre os Fígaros).