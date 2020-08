Baiona crea a Comisión de seguimento da COVID no Ensino

Ante a preocupación amosada pola comunidade escolar de Baiona ante as dubidas que, dende o punto de vista da seguridade sanitaria, presenta o inicio do novo curso escolar, o ‘Consello vén de constituír a Comisión de seguimento da COVID no Ensino’ co obxectivo de analizar as distintas situacións que se vaian presentando e adoptar, en colaboración coas ANPAS e centros escolares, “as medidas que sexan precisas para garantir a saúde dos nosos nenos e nenas”.