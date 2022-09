‘Axentes do cambio’ rematan a decoración mural dun dos edificios do antigo apeadeiro de Chapela

O grupo de participación xuvenil e adolescente, baixo a dirección da artista plástica redondelá Paula Amoedo, realizou un traballo no que deixan clara a aposta da mocidade pola igualdade é a diversidade

A zona do antigo apeadeiro de Chapela, que marca o final da Vía Verde de Redondela, vai tomando forma e adecuando a súa estética á contorna dun espazo que xa é un dos lugares de ocio preferidos pola veciñanza e que, en moitos dos seus treitos, é un auténtico balcón sobre a ría.

“Era preciso darlle unha continuidade estética á Vía Verde e recuperar visualmente as dúas edificacións que, no seu momento, foron o apeadeiro do ferrocarril ao seu paso por Chapela”, explica a alcaldesa Digna Rivas.

Das dúas edificacións existentes no antigo apeadeiro, o grupo de participación xuvenil e adolescente Axentes do cambio encargouse de recuperar unha das paredes da máis pequena e o fixeron cun proxecto propio, Amor é amor no que baixo a dirección da artista plástica Paula Amoedo, deixan patente a necesidade de apostar pola igualdade e diversidade como elementos para acadar unha sociedade máis xusta.

O tema do traballo, xa rematado, foi proposto polos propios rapaces e rapazas nas reunións que manteñen dentro do Consello da Infancia e a Adolescencia de Redondela o que, para a alcaldesa Digna Rivas, “amosa o alto grao de implicación da mocidade “na loita pola igualdade e a diversidade ao mesmo tempo que amosan un rexeitamento rotundo a calquera tipo de manifestación ou actuación discriminatoria”.

Pola súa banda, Paula Amoedo, decorará as paredes restantes “cun traballo que nos sorprenderá e no que a artista plasma a súa sinal de identidade”, explica alcaldesa redondelá.

“Temos unha infancia e mocidade, comprometida e traballadora”, afirma Digna Rivas “que só esperaba que alguén lles dera unha oportunidade para demostralo”. De feito, dende a súa chegada ao Concello, o Goberno que preside Digna Rivas apostou por que o Consello da Infancia e a Adolescencia un órgano operativo e efectivo que servira como elemento de comunicación entre a mocidade e o Goberno local. “Pasou de ser un ‘elemento decorativo’ e anecdótico, a ser un elemento dinámico na vida de Redondela no que as mozas e mozos propoñen ideas, as trasladan ao Concello para a súa realización”.

A alcaldesa de Redondela lembrou que as súas propostas permitiron ao Concello mellorar no seu momento o proxecto do skatepark da Marisma, hoxe en funcionamento, e puxeron o foco de atención na importancia de recuperar o campito e construír un skatepark no treito final da Vía Verde, ámbolos dous en Chapela, proxecto nos que xa traballa o Goberno local.