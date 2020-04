Asime, UVigo e catro empresas galegas producen batas solidarias contra o coronavirus

Asime e a Universidade de Vigo, xunto ás empresas Coasa, Ana Muñiz, Dalot e PinFactory produciron 1.000 batas nos últimos días para doar aos servizos sanitarios e administracións públicas e paliar a escaseza de material de protección fronte ao coronavirus.

Asime e a Universidade de Vigo presentaron unha nova iniciativa solidaria en colaboración con Coasa, Ana Muñiz S.L., Transportes Dalot e PinFactory.

Baixo a coordinación de Asime e a UVigo, as empresas Coasa en Ourense, Ana Muñiz en Dodro, Transportes Dalot en Mos e Confección Maime en Boqueixón reorganizaron a súa produción para producir e distribuír de forma altruísta e solidaria 1.000 batas para persoal sanitario e asistencial.

RECONVERSIÓN EMPRESARIAL E MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA O SECTOR SANITARIO O corte da tea realizouse nas instalacións de Coasa en Ourense, mentres que a confección levouse a cabo no taller de Ana Muñiz S.L. en Dodro.

O patrón realizouno PinFactory, mentres que a encargada da distribución é Transportes Dalot.

As empresas reconverteron a súa actividade, normalmente orientada á aeronáutica, confección e transporte loxístico respectivamente, e dedicaron os seus recursos e persoal a esta iniciativa solidaria co fin de contribuír a paliar o impacto do coronavirus e previr os contagios.

As batas confeccionáronse nun material bicapa, para cumprir co requisito indispensable da impermeabilidad para o seu uso en persoal sanitario. A capa interna é de polipropileno (PP), un material non tecido transpirable, mentres que a capa externa é de polietileno laminado, permitindo a impermeabilidad.

A iniciativa foi coordinada e posta en marcha por Asime e a Universidade de Vigo, que uniron forzas desde o inicio da crise para impulsar iniciativas conxuntas co sector empresarial na loita contra o coronavirus.

IMPLICACIÓN DE ORGANIZACIÓNS E EMPRESAS