As praias de “O Muíño” e “Area Grande” da Guarda lucirán un ano máis o distintivo de bandeira azul

Un ano máis as praias de “O Muíño” e “Area Grande” do Concello de A Guarda lucirán o distintivo internacional de bandeira azul como recoñecemento á calidade medio ambiental e aos servizos que ofertan.

Na xornada deste luns día 6 de xullo de 2020 o alcalde da Guarda, Antonio Lomba; a Concelleira de Turismo, María Elena Baz e a Técnica de Turismo, Rosalía Verde, achegáronse ata a praia da Area Grande para realizar o izado da Bandeira Azul neste areal costeiro da vila, que ao igual que o areal do Muíño na desembocadura do Río Miño, recibiu este ano este importante distintivo. Cumpre sinalar que, aínda que a praia do Muíño conta xa con todos os requisitos que esixe a Bandeira Azul, esta non se vai a izar ata que rematen as obras de mellora da accesibilidade na Praia do Muíño, que se tiñan previsto rematar antes da tempada estival, e que sufriron un retraso por mor da situación provocada polo Covid-19, unha vez rematadas ditas obras izarase a Bandeira Azul neste areal.

A Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), e a rama española da Federación Europea de Educación Ambiental (FEE) fixeron público o listado de todas as bandeiras azuis que se concederon no territorio español para esta tempada de verán

Estas praias contan cos servizos esixidos por Bandeira Azul como paneis informativos, análise de augas, servizo de limpeza e de recollida de residuos, duchas e aseos, e o servizo de salvamento e socorrismo que atende aos dous areais e que comezou xa co arranque estival.

María Elena Baz, Concelleira de Turismo, quixo resaltar nesta visita aos areais galardoados co distintivo de Bandeira Azul o esforzo realizado a nivel municipal para a súa concesión, no referente o mantemento e mellora das actuacións e servizos véndose recompensado un ano máis coas dúas bandeiras azuis para o concello.

Nesta resolución tamén se lle adxudicou o distintivo de “Sendeiro Azul” o camiño que une ambas praias. Este camiño ten o recoñecemento dende o ano 2013. A finais do pasado ano o Concello da Guarda enviou a documentación da candidatura para que as súas praias e o sendeiro conseguiran este distintivo. Despois de pasar un tribunal nacional e tamén un internacional, finalmente acadouse un resultado favorable.

En total, 688 bandeiras azuis ondean este ano en España: en 589 areais; 98 distintivos que recoñecen a excelencia dos portos deportivos; e 5 embarcacións turísticas sostibles. Para A Guarda outorgáronse este ano dúas Bandeiras azuis, que forman parte do total de 107 areais con este distintivo en Galicia.