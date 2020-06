As praias da Guarda competirán con outras once praias nacionais na nova edición de #MiPlayaSinPlásticos

A iniciativa, que conta coa colaboración do montañista, aventureiro e presentador Jesús Calleja, busca concienciar á cidadanía sobre a necesidade de manter as costas españolas libres de residuos

As praias galegas da Guarda foron unhas das 12 paraxes costeiras seleccionadas para participar na nova edición de #MiPlayaSinPlásticos. A iniciativa, impulsada por Procter & Gamble (P&G) e Carrefour en colaboración coa ONG Paisaje Limpio e que volta a contar co respaldo do aventureiro Jesús Calleja como embaixador, busca concienciar á cidadanía sobre o impacto de tirar residuos nas praias e sobre a necesidade de actuar e tomar decisións para aportar solucións a un problema que nos afecta directamente, como é o cambio climático.

Nesta edición, presentada como antesala do Día Mundial do Medioambiente, 12 praias competirán por ser as escollidas polos españoles para acoller unha xornada intensiva de limpeza por parte de voluntarios medioambientais o próximo outono. Como novidade, nesta ocasión serán tres, en vez dunha, as seleccionadas no concurso de #MiPlayaSinPlásticos, cuxas votacións estarán abertas ata o próximo 31 de agosto en neste enlace: https://bit.ly/2Mqcsb9.

O acto de arranque, que se ten celebrado por primiera vez en formato online, contou coa participación de diversas autoridades locais das Comunidades e municipios cuxos enclaves formarán parte das votacións, entre os que tomou parte unha representante da localidade galega da Guarda.

Durante a presentación, Jesús Calleja lanzou un chamamento aos españoles para que, entre todos, preservemos a recuperación que ten experimentado o entorno durante a emerxencia sanitaria. “A naturaleza resurxíu e, agora, debemos manter este regalo. Queremos volver a desfrutar das nosas praias no seu mellor estado e homenaxealas retirando aqueles residuos que aínda existen. A natureza é fonte de vida e benestar, a temos botado moitísimo de menos durante confinamento e, por elo, temos que coidala e respectala ao máximo”, engadíu.

Pola súa parte, Rami Baitiéh, director xeral de Carrefour España, sinalou que: “Con esta nova edición de #MiPlayaSinPlásticos queremos reafirmar noso compromiso co medio ambiente, cos nosos clientes e colaboradores. En definitiva, unha acción que nos implica nun gran desafío e que forma parte da nosa política de accións de RSC, da cal vos convidamos a formar parte”.

Unha idea que coincide coa transmitida por Javier Solans, director xeral de P&G en España e Portugal, quen sinalou: “A sostenibilidade é responsabilidade de todos e por elo, debemos unir as nosas forzas e crear alianzas poderosas que nos permitan contribuír a resolver este gran desafío. A emerxencia sanitaria fíxonos máis conscientes do valor que aporta ás nosas vidas a natureza. Por elo, debemos traballar para eliminar as pegadas de residuos que aínda existan e evitar novas imaxes das nosas praias cheas de desperdicios e, agora tamén, de obxectos como luvas ou máscaras”.

Unha fonte de riqueza natural que debe ser preservada

As praias da Guarda están situadas no estuario do río Miño, dende o que se pode mirar Portugal. Rodeadas dun fermoso pinar, vense afectadas pola marea, vento e os posibles residuos que arrastra o río a través das súas augas.

As marcas e as empresas teñen a oportunidade de axudar aos consumidores a vivir duhna maneira que coide e restaure o planeta a través de compras máis conscientes e hábitos de consumo responsables.

Sen embargo, a sostenibilidade e o coidado do noso entorno son retos que so poden ser abordados dende a colaboración de todos os actores que conforman a sociedade. Por elo, este ano, o acto de presentación contou tamén coa presencia de portavoces de Paisaje Limpio e FSC, así como con representantes dos doce municipios aos que pertencen as praias seleccionadas. Todos eles quixeron destacar a importancia deste tipo de iniciativas como altofalante e chamada á concienciación sobre a necesidade de manter limpo o entorno natural.

Unha iniciativa consolidada entre os españoles

Tan so tres anos despois da súa posta en marcha, #MiPlayaSinPlásticos se ten consolidado como unha iniciativa de éxito e efectiva no ámbito medioambiental. De feito, no 2019 bateu o seu récord de participación ao pechar a edición con 300.000 votos rexistrados e recoller, en so unha xornada de limpeza, máis de 600 kg. de residuos recollidos que foron clasificados e categorizados a través da ferramenta MARNOBA, avalada polo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Unhas cifras que poñen de manifesto a crecente preocupación e implicación da cidadanía española en torno á sostenibilidade.

A principios de setembro daranse a coñecer as tres praias seleccionadas para ser limpadas de residuos da man de Carrefour, P&G, Paisaje Limpio e centos de voluntarios medioambientais. A nova edición de #MiPlayaSinPlásticos arranca así nunhas circunstancias sen precedentes para continuar concienciando sobre a importancia de manter los espazos naturais costeiros libres de residuos plásticos.