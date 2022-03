As Mulleres na historia do turismo de Baiona, protagonistas da conferencia programada para este venres no Multiusos de Sabarís

Mañá comeza a “Primavera Lila” coa ponencia de Víctor Miguel Fernández, doutorando en Turismo, sobre as “Mulleres na historia do turismo de Baiona”

Este venres, 11 de marzo, ás 19:30h no Centro Multiusos de Sabarís, o doutorando en Turismo Víctor Miguel Fernández, ofrecerá unha conferencia que ten por título “Fálame delas. Mulleres na historia do turismo de Baiona”.

Con esta ponencia iniciase a Primavera Lila, a programación deseñada pola Concellería de Igualdade do Concello de Baiona e a dirección do CIM con motivo do 8 M, Día Internacional da Muller.

Entre os meses de marzo e maio levaranse a cabo toda unha serie de actividades que foran parte dunha programación que co 8 de marzo como escenario, teñen como obxectivo xeral promover a consecución da igualdade real e efectiva entre as mulleres e os homes no ámbito escolar e cultural e previr a violencia de xénero.

Aplicando a transversalidade de xénero, sen limitarse a un so contexto ou plano de actuación, para traballar na sensibilización en Igualdade e a prevención da violencia machista desde os distintos campos, a “Primavera Lila” integra toda unha serie de actividades enfocadas a distintos tipos de públicos.