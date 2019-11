Arranca en Baiona a campaña ‘En negro contra as violencias’

Hoxe deu comezo a campaña ‘En negro contra as violencias’, á cal Baiona se adheriu por primeira vez.

Unha gran parte do municipio tinxirase de negro como mostra de repulsa á violencia exercida cara ás mulleres.

Son máis de 140 establecementos de diversos sectores os que se suman a esta campaña ademáis de todo o colectivo escolar e asociacións de todo o municipio. Un paso cara unha sociedade comprometida coa loita contra a violencia.

Dende a Concellería de Igualdade agradecen a implicación do alumnado do FP de Animación sociocultural do IES 1° de Marzo, a toda a comunidade educativa, ás asociacións, establecementos, ATSA e Galisur xa que sen a súa colaboración todo isto sería imposible.