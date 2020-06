Aldeas Infantiles e a Asociación ANHIDA participan nas actividades de promoción do Camiño de Santiago Portugués da Costa

Durante todo o mes de xuño Prado Surf Escola en colaboración coa Xunta de Galicia pon en marcha unha actividade dentro do programa “ Ou Teu Xacobeo” para promocionar o Camiño de Santiago entre a poboación local

A actividade organizada por Prado Surf Escola forma parte do programa da Xunta de Galicia “Ou teu Xacobeo”, e ten por obxectivo a promoción do Camiño portugués entre a poboación local do terceiro sector. A primeira destas actividades comezou onte, con Aldeas Infantís Redondela. Durante todo o mes de xuño participarán neste programa diferentes grupos Aldeas Infantís Vigo e a Asociación ANHIDA, tamén de Vigo.

A actividade inclúe unha etapa do camiño de Santiago, neste caso desde Baiona a Nigrán coa explicación dos monumentos de interese, fauna e flora de lugares protexidos como o Castelo de Monterreal, a Foz do Miñor, as dunas de Praia América… Ademais, realizaranse diferentes xogos durante o traxecto e os participantes tamén tomarán conciencia do coidado do medio ambiente a través dunha actividade que leva por título Basuraleza. Como colofón o traxecto finaliza cun bautismo de surf na Praia de Patos.

Con esta actividade Prado Surf Escola e a Xunta de Galicia queren reforzar o sentimento de pertenza ao Camiño de Santiago dentro da poboación local, poñer en valor a importancia do Camiño de Santiago na formación da cultura galega e concienciar sobre o coidado do patrimonio natural da zona.

Prado Surf Escola puxo en marcha un protocolo estrito de hixiene e desinfección para realizar esta e outras actividades coa máxima seguridade.