A Xunta financiará a segunda fase da prospección arqueolóxica do Castro de Pereiras en Mos

O novo proxecto incluirá a exhumación e consolidación dunha cabana que pasará a ser visitable como recurso turístico

Nunha recente xuntanza da Alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo co Conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, este avanzoulle á rexedora local que a segunda fase da prospección contará con financiación autonómica, tras ser custeada a primeira pola Comunidade de Montes de Pereiras, de quen partiu a iniciativa de coñecer e estudar en profundidade o xacemento.

Esta nova proposta de escavación e consolidación no Castro de Pereiras daralle continuidade a primeira fase promovida pola Comunidade de Montes en Man Común de Pereiras, propietaria de parte dos terreos onde se sitúa o xacemento denominado ‘Castro de Pereiras’. Esta Comunidade de Montes mostrou, dende o ano 2019, o seu interese por coñecer e divulgar dito xacemento arqueolóxico.

En setembro de 2021 foi posible unha primeira campaña de escavación arqueolóxica dirixida a identificar restos arquitectónicos relacionados coa existencia do xacemento prehistórico. Campaña arqueolóxica que pode ser considerada como un grande éxito. Non só pola exhumación de varias estruturas relacionadas con dito Castro prehistórico, senón polo interese xerado, non só na Parroquia de Pereiras, senón en todo o Concello de Mos.

Como parte do proxecto, realizáronse varias actividades de divulgación dos resultados dos traballos e realizáronse visitas guiadas a máis de 350 persoas.

A realización dunha segunda campaña arqueolóxica implicará a exhumación completa dunha das cabanas circulares localizadas na campaña do ano 2021. Esta exhumación estaría complementada coa súa posterior consolidación. Isto permitiría que dita cabana fora visitable, sendo outro recursos turístico dispoñible, tanto para a parroquia de Pereiras como para o Concello de Mos. A consolidación da vivenda castrexa e escavación de sondaxes por un arqueólogo director, un adxunto de dirección, un restaurador e tres auxiliares conta cun orzamento de 18.071,35 €.

Tamén resulta de interese continuar escavando outros sectores do Castro de Pereiras. Isto permitiría ampliar os datos relativos ao urbanismo, extensión e complexidade de dito xacemento.

Primeira fase

Na primeira fase da escavación e prospección arqueolóxica do Castro de Pereiras fíxose o descrubrimento deste xacemento da Idade de Ferro. Grazas a esta excavación atopáronse un muro de unha edificación e 200 pezas de cerámica da Idade de Ferro.

Entre as 200 pezas atopadas hai un asa de ola e pezas de cerámica romana, fragmentos de terra sigilata, da que se dí que é unha das cerámicas máis caras e de prestixio da época; ademáis dun tipo de cerámica que se fabricaba desde o século I A.C. ata mediados do século 3, aproximadamente, de posible producción hispánica.

Este proxecto nace polo interese da veciñanza desta parroquia a dar resposta con documentación que abale a historia e a posta en valor do xacemento arqueolóxico.

O propio conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, puido comprobar o pasado 24 de setembro en persoa, nunha visita ao Castro, os grandes avances feitos grazas aos labores de escavación e prospección arqueolóxica do Castro de Pereiras, onde, grazas ao encargo dunha investigación por parte da Comunidade de Montes de Pereiras, fíxose o descrubrimento do xacemento da Idade de Ferro.