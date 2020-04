A Xunta comeza a distribuír ordenadores e conexións a internet para familias con menos recursos

A Xunta comeza hoxe a distribución de 1.000 portátiles con conexións a internet gratuítas, destinados a familias con menos recursos e cuxos fillos cursen Secundaria, Bacharelato ou Formación Profesional.

Esta medida, aprobada no último Consello da Xunta, realízase en colaboración cos operadores R, Vodafone e Orange. A familias recibirán os equipos e a conectividade como préstamo persoal para facilitarlles aos seus fillos o seguimento da actividade educativa, mentres dure o estado de alarma.

A medida está dirixida a alumnado de Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional e as familias recibirán os equipos a través dos seus centros de ensino

Os portátiles entregaranse ás familias a través dos seus centros de ensino, grazas á colaboración dos equipos directivos, cos que se contacta previamente para pechar a entrega do equipamento. Cada centro recibirá tres equipos con conectividade, que distribuirá entre as familias atendendo á súa situación socioeconómica, priorizando o alumnado dos cursos de final de etapa que titulen (4º da ESO, 2º de Bacharelato e 2º de FP) e a aquelas familias que non dispoñan nos fogares de ordenador nin de conexión a internet.

Triplícase o uso das plataformas online

A dotación deste equipamento forma parte do paquete de medidas que puxo en marcha a Xunta para facilitar o seguimento en liña da actividade educativa. Entre as últimas actuacións está a posta a disposición dos docentes, esta mesma semana, dunha plataforma de videoconferencia que xa permitiu máis de 20.000 comunicacións, nas que participaron máis de 58.000 docentes e alumnos.

Cada centro recibirá tres portátiles, que van equipados con conectividade 4G gratuíta, grazas á colaboración dos operadores R, Vodafone e Orange

Ademais, desde o pasado luns os provedores de contidos da plataforma E-Dixgal: aulaPlaneta, Edebé, Netex e Pearson, permiten o acceso ao seus contidos aos centros que non están integrados na iniciativa, unha medida da que se poden beneficiar ata 95.000 rapaces.

Por outra banda, as plataformas coas que xa contaba a comunidade educativa galega incrementaron o seu uso desde a entrada en vigor da emerxencia sanitaria en Galicia. A aplicación abalarMóbil triplicou os usuarios diarios, e fronte aos 28.000 de media antes da crise, estes días rexistráronse nalgunha xornada máis de 86.000 usuarios. AbalarMobil ofrece distintas modalidades de comunicación entre profesores, centros e familias, e nesta semana é especialmente relevante porque permite ás familias consultar as cualificacións da segunda avaliación dos seus fillos, que se está a realizar estes días en boa parte dos centros.

Tamén as Aulas Virtuais dos centros triplicaron o número de usuarios, pasando duns 18.000 de media diarios antes da emerxencia sanitaria a rexistrar máis de 58.000, triplicando tamén o uso da plataforma, que pasou de 1 millón de interaccións diarias a máis de tres millóns. Na plataforma de E- Dixgal rexistráronse incrementos de accesos diarios de entre o 90% e o 110% máis dos habituais.

A dotación deste equipamento, xunto co reforzo dos recursos dixitais, forma parte do paquete de medidas que puxo en marcha a Xunta para facilitar o seguimento en liña da actividade educativa

Para facilitar o acceso a todos os servizos e recursos dixitais dispoñibles para toda a comunidade educativa, habilitouse un espazo no portal educativo, onde se indica como acceder a eles e manuais de uso, que se están a completar con videotitoriais.

Liñas de datos de alta capacidade

Ademais da iniciativa de distribución de 1.000 portátiles con conexións a internet gratuítas, destinados a familias con menos recursos, xa en marcha na Comunidade, o Ministerio de Educación comunicou que remitirá ás CCAA 20.000 liñas de datos de alta capacidade para estudantes de Bacharelato e de FP Media e Superior, das que Galicia recibirá 928 unidades. Segundo indica o Ministerio, a distribución fíxose atendendo á Enquisa de Condicións de Vida 2018 do Instituto Nacional de Estatística. As tarxetas están dispoñibles grazas á colaboración do operador Telefónica.

O Ministerio vén de comunicar que Galicia recibirá 928 liñas de datos das 20.000 que anunciou para estudantes de Bacharelato e de FP Media e Superior de toda España

Deste xeito, o Ministerio atende á demanda feita a pasada semana por Galicia na Conferencia Sectorial para complementar a iniciativa xa posta en marcha por Galicia, poñendo á disposición das CCAA recursos de conectividade, que faciliten a actividade educativa non presencial, especialmente en territorios de elevada dispersión poboacional. Á demanda sumáronse outras comunidades como Asturias, Cantabria ou Castela e León.