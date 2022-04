A XIV edición do Ciclo de Música de San Martiño de Barcia de Mera programa oito concertos

O próximo 30 de abril arranca a XIV edición do Ciclo de Música de Barcia de Mera, que acolle cada verán esta parroquia situada no oeste do municipio pontevedrés de Covelo.

O ciclo que foi presentado onte no Hotel Balneario de Mondariz por Rafael Antela, párroco de Barcia de Mera, o director xeral de Cultura da Xunta, Anxo Lorenzo, a directora artística do ciclo, Nieves García Soto e o alcalde de Covelo, Juan Pablo Castillo. T amén contou coa presenza, entre outras persoas, do alcalde de Mondariz Balneario.

Este ano o número de concertos é de oito, que se repartirán entre abril e setembro, comezando o 30 de abril

O primeiro deles, o 30 de abril, virá da man da orquestra de cámara dirixida por Florian Vlashi, cos solistas Cecilia Rodríguez e Christian Borrelli, que interpretarán o Stabat Mater de Pergolesi. O 28 de maio será a quenda do cuarteto Assai con obras de Johan Christian Bach, Shubert e Piazzola; o 25 de xuño,, do trío de cordas Sartory Cámara con obras de Haydn, Schubert e Beethoven; mentres que o 2 de xullo a interpretación correrá a cargo do trío Scaramucia con obras de Vivaldi e Pisendel.

O 30 de xullo a interpretación será de Cantica Sacra In Memorian de Luis Estévez con obras de Monteverdi, Fauré e Vitoria; o 15 de agosto contarán co Dúo Laúd e Voz co programa Benedicta tu María e o 27 de agosto Vox Stellae con Vilancicos Galegos. Na clausura do ciclo, o 17 de setembro, o programa correrá a cargo de EL Afecto Ilustrado con sonatas italianas de 1700.

“Iniciativas coma esta poñen de relevancia a importancia das pequenas asociacións na dinamización da oferta cultural en todos os recunchos da xeografía galega” destacou o representante da Consellería de Cultura, quen puxo en valor o traballo da asociación cultural organizadora do ciclo

Todos os concertos realizaranse no marco incomparable que forman o conxunto eclesiástico de San Martín de Barcia de Mena, que conta cunha estupenda acústica, ademais de estar situada nun espazo idílico, que lle confire un ambiente máxico aos concertos.