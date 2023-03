A viticultura e a fruticultura como novas alternativas para as terras agrarias do Condado Paradanta

O GDR Condado Paradanta e o GDR Mariñas Betanzos presentaron este venres, o proxecto de Cooperación LEADER “Viña e Froita”, que busca novas posibilidades ás terras sen uso

O Condado Paradanta explorará a viticultura e a fruticultura como novas alternativas para as terras agrarias, a través do proxecto de cooperación LEADER “Viña e Froita”, que promove o Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Condado Paradanta e o GDR Mariñas Betanzos, e que se presentou esta mañá no Concello de As Neves.

A iniciativa, que está cofinanciada pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) da Xunta de Galicia, fondos Feader e a Administración xeral do Estado, ten carácter bianual (2022 – 2023) e busca favorecer a ordenación do territorio, o aproveitamento das terras agrarias abandonadas e a mitigación dos danos causados por pragas; todo elo enmarcado nos sectores vitivinícola e frutícola dos territorios de actuación dos Grupos de Desenvolvemento Rural promotores.

Segundo o presidente do GDR Condado Paradanta, Pablo Castillo, a entidade está decidida “a apostar polo sector primario no territorio, entre outros motivos polo peso da viticultura na economía da zona. Así mesmo tamén procura abrir novas vías de emprendemento para a veciñanza no eido da fruticultura.”

Pola súa banda, o presidente do GDR Mariñas Betanzos, José Antonio Santiso, destacou o papel das entidades locais e dos profesionais cualificados cos que conta a Comunicade. “Os grupos de desenvolvemento rural supoñen un gran soporte para dinamizar a economía rural e agraria en Galicia, e teñen moito que achegar para que o traballo no rural sexa unha alternativa de calidade de vida.”

O alcalde das Neves e vicepresidente do GDR Condado Paradanta, Xosé Manuel Rodríguez, incidiu na necesidade de “reverdecer o rural co obxectivo de que este se converta nun medio de vida. É necesaria a reagrarización de Galicia e debemos ter un plan a executar como o de Viño e Froita”, subliñou o rexedor.

Liñas de actuación

O xerente do GDR Condado Paradanta, Paco González presentou as accións a desenvolver no marco do proxecto “Viño e Froita” que consisten en elaborar un estudo básico das posibilidades de crecemento das explotacións; deseñar e implementar estratexias emerxentes, ambientalmente sostibles para o control de pragas, especialmente para a velutina, paxaros e xabarís; e procurar outras alternativas para as terras agrarias abandonadas a través da identificación de cítricos no Condado Paradanta e da mazá na zona do GDR Mariñas Betanzos.

Segundo o xerente da entidade supramunicipal, “as accións levaranse a cabo ao longo do ano e contarán ademais coa elaboración de guías e xornadas divulgativas entre a veciñanza”.

Mesas de debate

A xornada de presentación contou con dúas mesas de debate, sendo a primeira delas a relacionada coa viticultura na zona da Denominación de Orixe (D.O) Rías Baixas, e Indicacións Xeográficas Protexidas (I.X.P) Viños de Betanzos, na que participaron persoas de recoñecida experiencia nestes sectores como: Cristina Carrera, de Agrovitis; Ramón Huidobro, do Consello Regulador D.O Rías Basixas; David Toural, do CIFP A Granxa; Carmen Salinero, da Estación Fitopatolóxica Aeeiro; Maria José Servia, doutura en Bioloxía e profesora da Universidade da Coruña, Yaiza Lueje, doutoranda e Graduada en Bioloxía, e César Longo, vicepresidente do GDR Mariñas Betanzos e alcalde do concello de Paderne.

A segunda mesa, destinada á fruticultura en Galicia – os casos de Mariñas Betanzos e Condado Paradanta- , contou coa moderación de Paco González, e a participación de Óscar Álvarez de Cítricos Rías Baixas, David Toural e Carmen Salinero.

Entidades colaboradoras

Ademais do GDR Condado Paradanta e o GDR Mariñas Betanzos, participarán como entidades colaboradoras outras organizacións, públicas e privadas, que poidan ter interese no mesmo.

No territorio do GDR Mariñas Betanzos, colaborará o Concello de Paderne; e no do GDR Condado Paradanta, serán os concellos A Cañiza, As Neves, Covelo, Mondariz e o concello de Salvaterra.

Con todo, durante o desenvolvemento do proxecto, procurarase a incorporación do sector empresarial vinculado o ámbito Viño e Froita, como poden ser produtores, adegas, empresas transformadoras, comercializadoras, etc.

Consulta máis sobre o proxecto na web: https://www.gdrcondadoparadanta.gal/vino-e-froita-cooperacion-leader/