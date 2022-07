A “Pinta” reabre ao público despois dos traballos de mellora das súas instalacións e da renovación integral da súa museoloxía

O museo, da réplica da Carabela Pinta, ao que se lle engadiu o epígrafe: “1493. Noticia do Descubrimento do Novo Mundo. Chegada da Carabela Pinta”, reabriu as súas portas ao público tras catro semanas de peche para levar a cabo unhas obras de mellorar das súas instalacións e unha renovación integral da súa museoloxía.

Na visita pola renovada nave, fixo de anfitrión o alcalde de Baiona, Carlos Gómez, que estivo acompañado pola Presidenta da Deputación, Carmela Silva, a Delegada da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández Tapias, pola concelleira de Cultura, Miriam Costas Irirarte, a Directora da Casa da Navegación e encargada tamén do Museo Flotante, Rosa Villar Quintero, e o coordinador da Empresa Eurored encargado do proxecto de renovación, Raúl Costas.

Ademais dos traballos habituais de decapado, repintado e selaxe do casco, o seu interior, habilitado como zona museística, foi sometida a unha actualización en diferentes elementos que ilustran o periplo intercontinental, por exemplo os paneis informativos e as súas figuras no marco do convenio “Exploraterra”, ao que o Concello adheriuse.

Por unha banda temos ao barco como peza histórica, que se rehabilitou practicamente por completo e enriquecido e despois están novos elementos museográficos. Tamén o apartado tecnolóxico como do apartado da viaxe en se, da vida a bordo. Coa renovación de todos estes elementos, pretendeuse non só recuperar o discurso senón nutrilo de novo contido, ofrecendo novos elementos que ata o de agora non se mostraron como o tema da batica, o tema técnico do temón de pa( un elemento de valor importante que ata esta renovación permaneceu oculto), ou mesmo, o tema do fanal de popa( única luz nocturna para a navegación), un elemento fundamental para a comprensión do público visitante do funcionamento do barco.

En canto á museoloxía, propiamente dita, cos novos traballos fixouse o foco en centrar os elementos expostos a bordo en ser o máis fieis posible aos que chegaron no tornaviaje do Novo Mundo. Especificouse moi rigorosamente, en canto aos produtos que se mostran corresponden ao territorio onde estiveron na primeira viaxe, estiveron concretamente nas Illas do Caribe ,e especialmente, o que hoxe é Haití e Porto Rico, o que se chamou “A Española”, matizou Rosa Vilar Quintero. Tamén se mellorou o apartado técnico para axudar á compresión da vida a bordo así como a tribulación e as persoas nativas ou as propias aves traídas do novo mundo. Ademais, hase cambio a instalación eléctrica por luz LED e tamén se renovaron todas as bandeiras e banderines.

A modo de conclusión, Villar Quintero expuxo: “Emendar un baleirou fundamental existente ata esta última renovación. O que significa equiparar a xestión do Museo Flotante da Carabela Pinta co relacionado con calquera outro cetro de interpretación ou museo”.

“Trátase dunha aposta clara pola cultura, o turismo e a conservación do noso patrimonio. A estes traballos súmanse unha profunda actualización da museografía da Replica da Carabela Pinta. Quen matizou que “estes últimos traballos leváronse a cabo con cargo ao proxecto “Exploraterra”, unha iniciativa á que o municipio baionés adheriuse o pasado mes de febreiro e que nace co obxectivo de promover e preservar o patrimonio cultural das grandes expedicións marítimas xeográficas españolas e portuguesas da historia”.

O rexedor tamén fixo referencia ao “Compromiso de converter os pobos colombinos en Patrimonio Histórico e fixo referencia á firma do “Manifesto de Baiona”, rubricado o pasado mes de abril por Baiona, Santa Fe de la Vega de Granada , Palos de la Frontera e A Gomera. Trátase dunha aposta pola creación do proxecto do Roteiro Colombina do Encontro entre Tres Mundos”.

“Isto supón a creación dun Proxecto Turístico Internacional que conecte os Pobos Colombinos de España, Sudamérica e África. Con este proxecto ambicioso dotaremos de contido real o irmandamento”, matizou o rexedor.

Entre as persoas asistentes ao acto de inauguración había tamén membros da Corporación do Concello de Baiona así como representantes de distintas asociaciones baionesas.

Con esta renovación da Carabela Pinta deuse un paso máis aló e á varada de mantemento rutineira, programada de acordo con o protocolo do departamento de Cultura ( un protocolo que contempla unha varada de mantemento en dique seco cada cinco anos, a última fíxose en 2017) sumáronselle outros arranxos máis en profundidade.

Deuse un gran paso cualitativo na experiencia a bordo do público visitante. Á que hai que engadir cambio de practicamente toda a cabuyería, algo que a última vez que se realizou foi en 1999, aos seis anos de chegar a réplica, que foi construída hai 29 anos, no quinto centenario da chegada a porto da embarcación.

Co paso dos anos a copia do navío, onde Martín Alonso Pinzón trasladou a noticia do coñecemento da Indias, converteuse en símbolo de identidade da vila. A visita á réplica da Carabela Pinta é un dos grandes atractivos que ofrece a Real Villa, pola cuberta da embarcación pasa un gran número de persoas a visitar as instalacións e coñecer o seu interior que alberga un museo colombino que recrea aos membros da tripulación, os indíxenas americanos e os obxectos traídos do novo mundo.