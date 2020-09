A oitava edición de IKFEM se reinventa con concertos presenciais e dixitais

O Parador de Tui acolleu a presentación da VIII edición de IKFEM, International Keyboard Festival & Masterclass da Eurociudad Tui – Valença, este evento que partindo da música de instrumentos de teclado ofrece un amplo abanico de propostas culturais cun marcado carácter transfronteirizo, celebrarase do 2 ao 11 de outubro de 2020

Ao acto acudiron, Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui; Carlos López Font, deputado provincial da Deputación Pontevedra; Xosé Lago, director AECT Galicia-Norte de Portugal; Juan Rivas, presidente do Consello Territorial de SGAE en Galicia; M. Teresa Cores Fernández, Coordinadora de Cultura de Afundación; Marta Vázquez, secretaria da Fundación Segundo Gil Dávila e Andrea González, directora e fundadora de IKFEM.

Ainhoa Arteta e Carlos Núñez, entre os confirmados para esta VIII edición

PROGRAMACIÓN PRESENCIAL

A oitava edición do festival dará a coñecer o rico patrimonio cultural que atesouran as dúas marxes do río Miño, entre o suroeste de Galicia e o norte de Portugal. Ainhoa Arteta con Javier Carmena ao piano e Carlos Núñez con invitados: Pancho Álvarez, Daniel Pereira e o trío portugués Ensemble Med, destacan entre os artistas programados este ano.

• Venres 2 de outubro Teatro Municipal de Tui – 21 h. QUARTETO CONTRATEMPUS: Variacións a partir dun corazón. Entradas en Ataquilla. com.

Música e escenificación van da man deste espectáculo de enorme singularidade estética que ten como premisa a recreación e reinvención do repertorio da música tradicional portuguesa, desde Galicia ao Alto Douro, Douro Litoral e Trás-móntesvos-, incluída Miranda do Douro. A este coñecido repertorio súmanse cancións e textos orixinais e contemporáneos.

• Domingo 4 de outubro, Iglesia de Santo Domingo de Tui – 21 h. EUTHERPE. O violín e a tecla: unha mirada ao repertorio barroco. Entradas en Ataquilla. com.

Un percorrido histórico polos distintos estilos musicais ao longo do período barroco con música dos séculos XVII e XVIII, e a interpretación dos autores máis representativos dos estilos francés, italiano e alemán.

• Mércores 7 de outubro Teatro Municipal de Tui – 21 h. AINHOA ARTETA Cancións do recordo. Concerto ofrecido por Afundación. Entradas á venda en Ataquilla.

Unha viaxe polas cancións do recordo con grandes autores do repertorio español como Enrique Selectos, Antón García Abril e Ernesto Halffter, e os arxentinos Carlos Guastavino e Ariel Ramírez. Agatha Ruiz da Prada viches a Ainhoa Arteta neste concerto especial que tamén será emitido a través da canle Afundación TV. O día previo, Afundación TV organizará un coloquio con Ainhoa Arteta no que todas as persoas rexistradas terán a opción de participar interactivamente a través das plataformas habilitadas para tal fin por parte da Obra Social de ABANCA.

• Sábado 10 de outubro, Auditorio CILV de Valença – 21 h. CASPERVEK. O heroe do río. Entrada libre. Invitacións na Biblioteca Municipal de Valença a partir do 25/09

Casperveck pon música en directo á película muda “O heroe do río” de Buster Keaton, unha trama baseada nos propietarios de dous barcos fluviais que compiten polo control do transporte de mercadorías no Mississippi.

• Domingo 11 de outubro, Catedral de Tui, – 21 h. CARLOS NÚÑEZ + CONVIDADOS: PANCHO ÁLVAREZ, DANIEL PEREIRA E ENSEMBLE MED. Concerto ofrecido por AECT Galicia – Norte de Portugal. Entrada libre. Invitacións en Ataquilla. com

Cantigas sacras galego-portuguesas

Tui é un punto crave da gaita no imaxinario de Carlos Núñez: é onde o seu mestre Antón Corral ” gaiteiro de Guillarei” asentouse e ten o seu taller, e na sancristía da Catedral atópase o famoso “indio gaiteiro”. Esta relación entre a Igrexa e a música tradicional, ma non troppo, é moi característica de Galicia e a ese mundo da música tradicional que se permitía entrar no templo vai dedicado este concerto.

Como estamos a falar dun festival de tecla, Carlos Núñez quixo convidar a dous artistas residentes en Tui dese ámbito: o seu compañeiro desde hai décadas Pancho Álvarez, que entre moitos outros instrumentos toca a zanfona, e o pianista Daniel Pereira, que tocará o órgano. Así mesmo, sendo un festival transfronteirizo, contará cun trío portugués, o Ensemble Med, que tamén conta cun instrumento de tecla inusual, a nyckelharpa nórdica, que viría ser un híbrido de zanfona e fídula.

A convocatoria de IKFEM dixital estará aberta ata o 27 de setembro

IKFEM e Afundación crean este proxecto conxunto que dará a oportunidade a músicos profesionais, españois e portugueses de calquera estilo musical, de sensibilizar ao público tanto coa súa música como coa súa experiencia persoal fronte ao Covid-19. Para participar, os músicos poden presentar a súa convocatoria na web de IKFEM ata o 27 de setembro.