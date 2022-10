A incubadora de automoción High Tech Auto inicia a súa cuarta edición impulsando 9 novos proxectos

Os proxectos teñen que ver coa electromovilidad, cargadores de baterías, novas fórmulas de vehículos para persoas de mobilidade reducida, mellora na interconectividad ou a fabricación de pezas con impresión 3D

O Consorcio da Zona Franca consolida a incubadora de alta tecnoloxía centrada no sector da automoción, High Tech Auto, que chega á súa cuarta edición con 40 proxectos incubados e 18 empresas constituídas. Con estes cimentos iniciouse hoxe unha nova edición, con 9 novos proxectos para pasar á fase de incubación. O delegado do Estado na Zona Franca, David Regades, foi o encargado de abrir a xornada, á que tamén asistiu Fany Suárez, subdirectora de Galicia Emprende, en representación do Igape.

David Regades animou aos emprendedores porque “a Zona Franca de Vigo xa é a vosa casa. Con isto quero dicir que sempre teredes un aliado no que confiar e en que apoiarvos”. Nese sentido alentoulles a seguir esforzándose para conseguir chegar á consolidación dos seus proxectos e ser casos de éxito.

Os proxectos que inician o seu camiño na incubadora teñen que ver coa electromovilidad, a carga de baterías, a creación de pezas customizadas para motocicletas, novas fórmulas de vehículos para persoas de mobilidade reducida, mellora na interconectividad dos vehículos e a fabricación de pezas mediante sistemas de impresións 3D con tecnoloxía SLM.

Na sesión participou Aquilino Abeal Perez, socio fundador e desde hai 10 anos Director Xeneral de Aeromedia Uav, empresa líder en servizos con drons en España e cunha ampla experiencia en desenvolvementos I+D. Na actualidade Aeromedia realiza traballos en España, Angola, Polonia, Italia e outros países dominando a adquisición de datos baseados en LIDAR. Nestes momentos afrontan a expansión internacional.

A High Tech Auto recibiu desde a súa fundación un total de 68 candidaturas de proxectos, dos que 40 pasaron a fase de incubación. Trátase dunha incubadora única en España e especializada no sector da automoción e supón unha oportunidade para favorecer a transferencia de tecnoloxía ao tecido empresarial do sector da automoción, sector auxiliar de compoñentes e servizos avanzados para a industria da automoción. O seu principal obxectivo é favorecer a incubación de ideas e proxectos tecnolóxicos en fase semente ou incipiente para validalos e transferilos ao mercado do sector da automoción.

A incubadora High Tech Auto de Galicia está cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento rexional (FEDER) cunha taxa de cofinanciamento do 80% dentro do Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 no marco do programa “Incubadoras de alta tecnoloxía para o fomento da innovación e a transferencia da tecnoloxía da micropemes” da Fundación Incyde. É unha iniciativa promovida polo Consorcio da Zona Franca de Vigo e pola Xunta de Galicia a través do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Estos son os 9 proxectos seleccionados:

Automotive NM: Mellora da interconectividade dos vehículos.

Motocicleta adaptada: Motocicleta adaptada para persoas de movilidade reducida.

5Special: Pezas custom para motos.

Escuela Autotrónica: Plataforma dixital para ensino da electrónica do Automóbil

TRACKING NM: Ferramenta de cálculo de roteiros para empresas de loxística.

Proyecto Trébol: Fabricación e comercialización de máquinas de impresión 3D con tecnoloxía SLM.

Zeltener Tech: Xestor de comunidades enerxéticas con aplicación de carga para vehículos.

Anzol: Plataforma dixital para a contratación de servizos de fabricación baixo demanda.

MoRE: Cargadores adaptados para o entorno rural.