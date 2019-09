A HOLA! Ladies Cup conmemora o V Centenario da primeira volta ao mundo no marco do Trofeo Príncipe de Asturias

A pioneira HOLA! Ladies Cup que este ano cumpre o seu vixésimo terceira edición é unha das competicións náuticas exclusivamente femininas con máis historia en España.

O Monte Real Club de Yates súmase este ano á celebración do V Centenario da volta ao mundo de Magallanes e Elcano coa entrega dun galardón especial no marco do histórico Trofeo Príncipe de Asturias, que se celebra a partir de mañá en Baiona.

O premio recibirao a tripulación que se alce vencedora na pioneira HOLA! Ladies Cup, unha das competicións náuticas exclusivamente femininas con máis historia en España, que neste 2019 cumpre o seu vixésimo terceira edición.

O Trofeo Juan Sebastián Elcano, nomeado así en honra do navegante español protagonista dunha das fazañas que cambiaron a historia do mundo, é un busto do mariño vasco realizado en bronce fundido á cera perdida obra de Antonio Miranda.

Esta iniciativa forma parte dunha serie de accións enmarcadas na Conmemoración do V Centenario da expedición da primeira circunnavegación de Fernando de Magallanes e Juan Sebastián de Elcano que se celebrarán durante o próximos catro anos.

A primeira “vuelta a toda la redondeza del mundo”, en palabras do propio Elcano, está considerada unha das grandes fazañas da historia da humanidade xa que, ademais de constatar que a terra era esférica e non só redonda, supuxo grandes avances para a cartografía, o comercio ou as comunicacións. A viaxe prolongouse desde 1519 ata 1522.

HOLA! Ladies Cup consolídase como aposta feminista

Nun ano no que varias competicións españolas han apostado pola muller creando apartados de participación exclusivamente feminina, a HOLA! Ladies Cup consolídase como un dos trofeos con máis tradición e historia en España. Neste 2019 cumpre 23 anos de vida coa mesma filosofía coa que foi creada, a de dar visibilidade á muller nun deporte que, a día de hoxe, aínda segue sendo maioritariamente masculino.

Nesta nova edición participarán, no seu maior parte, regatistas españolas e portuguesas, pero a bordo dos Fígaros do Monte Real nos que competirán as participantes, escoitaranse tamén acentos suízos, italianos e eslovenos. E é que a competición foi adquirindo, co paso dos anos, pinceladas internacionais

Este ano disputaranse o título un equipo do Club Náutic Sant Carles da Rápita patroneado por Anna Dolcet; outro do Real Club Náutico de Porto Pollença, liderado por Pilar Casares; e dous máis da Federación Madrileña de Vela, con Laura Gil e Inés Zurita á cabeza. Veremos tamén á vixente campioa, Marta Ramada, que tratará de repetir título por terceiro ano consecutivo; e unha tripulación da Escola Naval Militar que liderará Lara Lagoa.

Empeza a conta atrás para o Trofeo Príncipe de Asturias

O Monte Real Club de Yates viviu con trafego esta xornada previa ao comezo do Trofeo Príncipe de Asturias, na que as tripulacións participantes continuaron chegando aos seus pantaláns. Empezou a conta atrás para a gran competición da vela en Galicia e en Baiona xa están preparados para saír ao auga mañá barcos como o Pairo 8, o Aceites Abril ou o Yess Too, tres dos veleiros que ano tras ano repiten na regata con firmes aspiracións ao título. Compiten na clase Martin Miller ORC 1 con barcos como o Starfighter do Julio Rodríguez (RCN Vigo), o Arroutado de José Manuel Pérez (RCN Portosín) ou o Mirfak de Diego López, da Comisión Naval de Regatas da Armada, entre outros.

Na clase Aceites Abril ORC 2, que tamén sairá a competir mañá venres a partir das tres da tarde, veremos ao Fend a Bise de Jean Claude Sarrade, o Farofino de Joao Tourigo, ou a Losqueada de Francisco Edreira. E na clase Gadis ORC 3 o Unus de Luís García Trigo, o Deep Blue 2.0 de Vicente Cid, o Bunda de Jacobo Solorzano e o Raygrass III de Jaime Núñez son algúns dos que parten como favoritos.

Mañá venres, ademais dos ORCs 1, 2 e 3 e as mozas da HOLA! Ladies Cup, tamén inauguran trofeo a clase Solventis J80, na que se reunirá practicamente toda a frota de Galicia, incluído o recentemente gañador do título de campión autonómico, o Okofen de Javier de la Gándara.

Nova incorporación á frota do 6M

O Trofeo Príncipe de Asturias supoñerá a estrea en competición en España do Mariña Combarro, anteriormente coñecido como Cream, o último barco en incorporarse á frota dos 6 metros española. A embarcación, armada e patroneada polo vigués Jaime Alonso, data de 1979. Foi deseñada polo veterano arquitecto naval sueco Pelle Petterson, construída en Suecia, e logrou alzarse co campionato do mundo do 79 e o europeo do 80. Recentemente renovouse por completo e tras participar no europeo da Trinité, en Francia, esta fin de semana estrearase en augas galegas.

O Mariña Combarro medirase, entre outros, co Bribón 500 Movistar, recente campión do mundo en Finlandia da clase 6 metros, no que irá a bordo o galego Pedro Campos. Outro destacado regatista galego, Miguel Lago, tomará os mandos do Alibabá II; e o ferrolán Jaime Rodríguez-Toubes fará o propio co Armada 500. A falta de pecharse o prazo de inscrición, tamén confirmaron a súa participación na competición de Baiona o Caprice de Íñigo Echenique, o Maybe XIV de Eugenio Galdón; e o Seljm de Patrick Monteiro.