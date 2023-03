A Guarda vive a gran festa do deporte

A Guarda outorga distincións aos seus deportistas máis destacados na XIV edición da Gala do Deporte

O Centro Cultural da Guarda acolleu o pasado venres día 10 de marzo a gran festa do deporte guardés coa celebración da XIV edición da Gala do Deporte, unha edición na que se contou coma padriño do evento ao escalador Erik Noya.

Neste evento recoñecéronse os logros e méritos deportivos acadados durante o pasado ano polos deportistas, os clubs e as entidades deportivas da Guarda, poñendo así en valor o traballo, esforzo e compromiso das numerosas persoas que forman parte do ámbito deportivo local.

A gala, comezou ás 20:30 horas ante un Salón de Actos do Centro Cultural que puxo o cartel de aforo completo, e estivo presentada polo xornalista Terio Carrera e coa amenización con coreografías de deportistas de Dansá

Nesta XIV edición outorgáronse distincións a José Manuel Fandiño, Recoñecemento dedicación ao deporte; ao Open Club Tenis Codesal, Mellor iniciativa; ao Sporting Guardés, Recoñecemento promoción e fomento do deporte; Mecalia Atl. Guardés, Mellor equipo; ao equipo Alevín Tenis Club Codesal (Marcos Pacheco, Pablo Rodríguez Martínez, Alvaro Romeu García, Pablo Fajar González, Lucas Brandón González e Leví Domínguez Olivares); á tripulación cadete féminas do Clube de Remo Robaleira (Esther, Claudia e Tania Dorado Acevedo, Nerea e Claudia Dorna, Tecla Baz Baz, Uxía Fernández Videira, Manuela Vicente Cadilla e Gabriel González Rolán).

En canto aos deportistas individuais outorgáronse distincións para Erik Noya en Escalada; Alejandro Pena Peniza e Noa González Da Csota en Judo; a Rosalía Soler Lomba e Paula Baz en Natación; a Jorge García en Skate; a Mara Romeu e Ález Sierpes en Atletismo ; a ElsaPena e Sergio Rodríguez en Atletismo e a Eva Piñel tamén en Atletismo.

Ao remate da entrega de distincións Antonio Lomba quixo adicar unhas palabras a todos os deportistas, e entidades premiadas nesta XIV edición da Gala do Deporte, destacando o “gran músculo” que temos na vila en canto ao deporte, un gran referente para as novas xeracións, con deportistas de gran nivel en multitude de modalidades e disciplinas deportivas,

Montserrat Magallanes, Concelleira de Deportes, engadíu que “esta edición da Gran Festa do Deporte Guardés recoñeceuse o traballo, esforzo e implicación dos clubs, entidades deportivas e deportistas individuais, visibilizando o enorme traballo desenvolvido, a importancia do deporte base na formación dos nosos rapaces e rapazas e os beneficios que para a saúde reporta a práctica deportiva.”