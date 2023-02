A Guarda inicia os preparativos da XIV Gala do Deporte 2023

Ata o 9 de febreiro se poden enviar candidaturas ás diferentes categorías ao mail informacion@aguarda.es

A Concellería de Deportes do Concello da Guarda, retoma neste ano 2023 a celebración da que será a XIV edición da Gala do Deporte guardés. Para poder recompilar a maior información posible e contar coa participación das entidades e clubes do municipio solicítase que, dende os diferentes clubes, entidades e deportistas individuais se remitan as posibles persoas candidatas ao premio ( poden tamén ser equipos ), xunto aos seus respectivos méritos deportivos acadados no ano 2022.

As categorías premiadas no evento son xeralmente as seguintes: recoñecementos mellores deportistas do ano (masculino e feminino), recoñecemento á traxectoria deportiva, recoñecemento á mellor iniciativa deportiva, recoñecemento mellores equipos, recoñecemento á promoción e dedicación deportiva, etc.

Con todos os datos aportados, a comisión de valoración elaborará a listaxe de candidaturas aos galardóns deste ano.

O prazo para enviar esta información será ata o 9 de febreiro e os datos serán remitidos ao mail informacion@aguarda.es

Se algunha persoa con domicilio na localidade quere aportar algunha suxerencia ou proposta deberá enviala ao mail informacion@aguarda.es

Somentes serán valoradas aquelas que conten co máximo de información e ben fundamentadas e verificadas. O prazo será o mesmo que para os clubes, o 9 de febreiro.