A Guarda e Caminha presentan as Andainas de Primavera 2022

Na xornada do martes día 5 de abril de 2022 tivo lugar na Casa dos Alonso da Guarda a presentación das Andainas de Primavera 2022, organizadas conxuntamente entre o Concello da Guarda e a Câmara Municipal de Caminha.

Estas andainas, que gozan dunha ampla participación en ámbalas dúas ribeiras do Río Miño, contarán con 4 rutas nesta primavera 2022 e veñen a retomar as andainas que se organizaban cada ano ata que a pandemia da COVID-19 impediu a súa celebración.

No acto de presentación estiveron presentes Antonio Lomba, Alcalde da Guarda; Miguel Alves, Presidente da Câmara Municipal de Caminha, así coma concelleiros e vereadores de deportes de ámbolos dous municipios e medios de comunicación.

Para Antonio Lomba, Alcalde da Guarda, estas andainas constitúen novamente unha aposta polo deporte e pola organización de actividades de xeito conxunto coa vila veciña de Caminha, coa que tanto mantemos relación, un paso máis na unificación dos territorios transfronteirizos da raia Galicia/Portugal.

En palabras de Miguel Alves, Presidente da Câmara de Caminha, é unha boa oportunidade de compartir experiencias de xeito conxunto, despois da parada obrigatoria debido á pandemia da COVID-19, unha vez máis os pobos veciños da Guarda e Caminha traballan de xeito unificado na realización de actividades para o goce da cidadanía galega e portuguesa.

As Andainas de Primavera 2022 contan con 4 rutas en total entre o 30 de abril e o 9 de xullo, nas que visitaranse o Trillo da Serra d´Arga(Caminha), a PR-G 93 Ruta da Ribeira do Ulla(Touro), o Trilho da paisagem protexida Corno do Bico(Paredes de Coura) e o Sendeiro Natural Aciveiro(Forcarei).

Trilho na Serra d’Arga en Caminha – 30 de abril

As andainas arrancan o 30 de abril co Trilho na Serra d’Arga en Caminha, unha ruta ecolóxica e paisaxística duns 15km de distancia e cun grado de dificultade doado/medio que partirá de Arga de Cima(Caminha) e que terá unha duración aproximada de 5,5h.

A Serra d’Arga é unha das zonas máis emblemáticas do Alto Minho, non só pola inmensidade das paisaxes salvaxes na súa cima, senón tamén pola singularidade dos seus valores naturais e culturais. Nos puntos máis altos do monte, dominados por impoñentes macizos graníticos, atópanse zonas de pasto naturais de rara beleza onde se dan diferentes tipos de matogueira nunha matriz de pastos cunha notable diversidade florística. Próximo ás pintorescas vilas que se desenvolven na transición ao xisto, hai campos de cultivo, marismas e bosques naturais, atravesados ​​por varias liñas de auga.

O xacemento “Serra de Arga” posúe un valioso patrimonio natural, que inclúe hábitats naturais e seminaturais, así como especies de fauna e flora de conservación prioritaria. Este territorio posúe unha extraordinaria riqueza florística, incluíndo especies raras ou en perigo de extinción.

Esta ruta, na zona de Arga de Cima, Arga do Baixo, Arga de São João e Dem, asentamentos rurais da Serra d’Arga, discorre por unha das zonas máis emblemáticas do Alto Minho, no val da Ribeira de Arga e o val da Ribeira de São João, en zonas de marismas, campos de cultivo e bosques naturais, atravesadas por varias liñas de auga, polas que é posible entrar en contacto con aspectos de interese xeolóxico e xeomorfolóxico, e apreciar diversos exemplos de arquitectura vernácula, como muíños e hórreos.

Desde o Cabeço do Meio Dia, na Arga de Baixo, a 550 m de altitude, pódese contemplar unha das panorámicas máis impresionantes e amplas da comarca, desde o val do río Coura, o Monte de Santa Tecla e A Guarda, ata o Corno Paisaxe do Bico e a Serra da Peneda.

PR-G 93 Ruta pola Ribeira do Ulla en Touro – 14 de maio

O sábado día 14 de maio terá lugar a segunda andaina programada coa PR-G 93 Ruta pola Ribeira do Ulla en Touro, unha ruta lineal con contido natural e etnográfico que partirá da Ponte Basede e terá punto de final en San Pedro da Ribeira, cunha distancia total de 13km e unhas 4h de duración, cun grao de dificultade doado.

Esta senda percorre a marxe dereita do Río Ulla para achegarnos en medio dunha fermosa paisaxe, ata lugares tan emblemáticos no Concello de Touro como a Fervenza do Infermiño ou Pozo do Pego.

Durante o camiño descubriremos os restos do Pazo de San Cristovo, pequenos muíños e as agachadas e antigas ouriceiras que salpican repetidamente os frondosos soutos.

Nas Proximidades da poboación de San Pedro de Ribeira gozaremos da tranquilidade da vaira do Pozo do Pego, un lugar natural de extraordinaria beleza.

Durante a senda, o que máis sorprenderá serán os cambios de vexetación, que abranguen bosques de tipo mediterráneo con sobreiras e xaras, bosques atlánticos como os soutos ou as carballeiras e, a pouca distancia, uns tupidos bosques de ribeira.

É un traxecto de pouca dificultade pero onde é moi recomendable o uso de botas de montaña e roupa axeitada.

Trilho na Paisagem Protegida Corno do Bico en Paredes de Coura – 4 de xuño

O 4 de xuño terá lugar a terceira andaina co Trilho na Paisagem Protegida Corno do Bico en Paredes de Coura, unha ruta ecolóxico/paisaxística que partirá dende Túmio, cunha distancia de 12km, cunha duración aproximada de 4.5h e cun grao de dificultade doado/media.

O Corno de Bico é un espazo emblemático do concello de Paredes de Coura e de gran importancia para a comarca, considerado un pequeno santuario natural, un espazo de rara beleza que o home conformou de forma harmónica, de alto valor ecolóxico, de gran beleza. e importancia para a comarca do Alto Minho. Hoxe ten un importante papel na conservación da natureza, o que permitiu a súa inclusión como sitio clasificado na Rede Europea NATURA 2000 e na Rede de Espazos Protexidos de Portugal. Neste territorio é igualmente importante o patrimonio humano das comunidades rurais.

Dende o punto máis alto desta ruta, miradoiro natural, pódese apreciar unha paisaxe maxestuosa que se abre ben ao Val do Río Coura, ben aos Vales dos Ríos Vez e Lima.

PR-G 100 Sendeiro Natural Aciveiro en Candán(Forcarei) – 9 de xullo

Xa para rematar estas andainas o sábado día 9 de xullo terá lugar a ruta PR-G 100 Sendeiro Natural Aciveiro, que cun percorrido circular de carácter natural e etnográfico, partirá dende o Mosteiro de Aciveiro para percorrer un total de 15km, nunha duración estimada de 4,5h e cun grao de dificultade doado/medio.

O sendeiro PR-G 100 consiste nunha ruta circular de 15 km con principio e fin no Mosteiro de Aciveiro. Camiñando cara a Vilaverde, atravésase o río Lérez rodeados de moitas especies arbóreas ata chegar, preto, da Rochela, a unha alvariza que da testemuña da presenza pasado do oso. Despois, entre prados, matogueiras, brañas e pequenos bosques ascéndese polas abas da Serra do Candán, espazo natural Rede Natura 2000.

A ruta descende cara a Lamasgalán de Arriba, onde un camiño de carro dirixe ao camiñante ata Lamasgalán de Abaixo. Gozando das paisaxes e dos ecosistemas humanizados deste lugar, chégase ata a Ponte Vella de Andón, para logo percorrer as ribeiras de Lérez en busca novamente o Mosteiro. Casas, pontes, muíños e cruceiros son mostras do afamado traballo dos vellos canteiros destas terras.

Información e inscricións

As persoas interesadas en participar nestas andainas poden ampliar información na Oficina de Turismo da Guarda no teléfono 986614546 ou no enderezo electrónico turismo@aguarda.es, as inscricións estarán abertas dende o vindeiro luns día 11 de abril.

En Caminha, as inscricións se poden realizar chamando aos teléfonos 258721708 ou 914476461 ou no enderezo electrónico ambiente@cm-caminha.pt