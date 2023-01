A Guarda conclúe a reconstrución da porta Norte do poboado de Santa Trega

A actuación enmarcase no proxecto Trega 2020+5, liderado polo CSIC a través do Instituto de Historia, en colaboración co Concello da Guarda

A empresa Terra Arqueos rematou os traballos arqueolóxicos realizados dende decembro na entrada norte da vila de Sta. Trega, que se traduciron na reconstrución da devandita zona.

“Son os primeiros traballos nos que se realiza a reconstrución completa da porta dunha vila castrexa. A partir de agora o visitante ten unha imaxe moi aproximada de como era o acceso aos castros na Idade do Ferro”, explica Brais X. Currás, investigador do Instituto de Historia do CSIC.

A porta foi escavada entre os anos 1910 e 1920 pola Sociedade Pro Monte guardesa co asesoramento do arqueólogo Ignacio Calvo. Anos máis tarde, Cayetano de Mergelina gravou esas obras planimétricamente.

A importancia dos traballos realizados na porta radica en que, por primeira vez, o visitante ten unha imaxe moi aproximada de como era o acceso aos castros na Idade do Ferro.

A actuación correu a cargo da compañía Terra Arqueos baixo a dirección de Miguel Ángel López Marcos, un restaurador de gran prestixio con ampla experiencia neste tipo de actuacións. Forma parte do proxecto Trega 2020+5, que se basea na colaboración entre o grupo de investigación Estrutura Social e Territorio – Arqueoloxía da Paisaxe (EST-AP) do Instituto de Historia do CSIC e o Concello da Guarda, e ten como obxectivo desenvolver o potencial patrimonial, social, cultural e científico do Castro do Trega mediante unha actuación integral.

Este proxecto desenvólvese arredor de tres eixos: recuperar e consolidar os sectores do castro escavados entre 1910 e 1930; manter de forma sostible no tempo o conxunto de estruturas escavadas e expostas ao público; e investigar e afondar no coñecemento arqueolóxico do Trega co fin de crear novos contidos para a difusión e a posta en valor do patrimonio.

O proxecto foi impulsado polo Concello da Guarda, e contou co apoio económico do Padroado do Monte Trega e coa colaboración das Comunidades de Montes da Guarda e Camposancos. Esta primeira campaña conta cun financiamento de 23.691 € aportado exclusivamente por Padroado.

“Esta actuación contribuirá á posta en valor patrimonial do castro de Santa Trega como parte dunha estratexia que aposta pola posta en valor do seu valor como recurso cultural e turístico, e tamén pola súa relevancia científica no estudo das sociedades castrexas”, destaca. Antonio Lomba , Alcalde do Concello da Guarda.