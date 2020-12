A Guarda avanza na recuperación do Patrimonio Histórico con “Cada palabra conta”

O Concello da Guarda ven de instalar no antigo salón de plenos e as antigas dependencias de alcaldía o mobiliario específico para albergar o novo Arquivo Municipal, que se atopa arestora repartido en dous edificios, o Centro Cultural de A Guarda e a antiga Casa Consistorial, o que permitirá unificar nun so espazo todos o documentos que o concello ten arquivados, mellorando e optimizando á súa vez o servizo de consulta, tanto para o persoal municipal coma para o público xeral que precise consultar datos do arquivo.

A idea de dotar ao concello da Guarda dunha insfraetructura onde albergar o arquivo municipal non resulta novidosa, nace do historiador guardés Joaquín Miguel Villa Alvarez, doutor en Historia Contemporánea. A súa motivación inicial xunto coa do persoal do propio concello vai dar resposta á demanda cidadá de contar cun espazo onde albergar o patrimonio histórico da Guarda.

Nestes dous últimos anos, dende o concello de A Guarda e xunto coa estreita colaboración da Deputación de Pontevedra, recopilamos diferente material e en especial, dixitalizáronse libros e fotografías antigas de diferentes fondos privados que foron e son cedidas ao concello para a súa salvagarda. Non solo nos encargamos de custodialas nos nosos fondos, senón que son vertidas na plataforma ATOM da Deputación de Pontevedra para uso e desfrute da curiosidade da cidadanía.

O Arquivo Histórico Municipal debe desenvolverse como unha institución pública en beneficio de toda a poboación, ademais de que esta seguiría sendo a principal depositaria de documentación. Sen embargo, este arquivo terá una actitude proactiva ao estar aberto a recibir documentación de natureza privada ou semiprivada (arquivos familiares, de asociacións, colectivos, etc.). En calquera caso, este estara adscrito á rede do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, seguindo as súas pautas e empregando a normativa estándar na plataforma ATOM.

Estes novos módulos, cun orzamento total de 39,159.61€, foron instalados con cargo a unha subvención para o Equipamento e mellora das instalacións locais da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia.

A nova ubicación do arquivo conta con armarios equipados con estantes e bastidores para poder soportar as carpetas, reforzados para garantir una carga por estante de 100 Kg/m uniformemente repartidos, dispoñen de tope posterior e regulables en altura, con accesorios varios como suxeita libros, carpetas colgantes, etc.

Os armarios dispoñen de sistema de bloqueo xeral e elemento para evitar o acceso pola parte frontal, todos os paneis de peche e acabado teñen chapa de aceiro.