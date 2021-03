A Eurocidade Tui Valença proxecta a creación dun parque fluvial transfronteirizo con ponte peonil

Os alcaldes de Tui e Valença anunciaron hoxe a creación do Parque Urbano Fluvial Transfronteiriço Valença Tui.

Na presentación Manuel Lopes, Presidente da CM Valença e Enrique Cabaleiro, Alcalde de Tui, declararon “Queremos unha ponte porque é unha necesidade, porque os cidadáns cambiaron os hábitos e están a esixir cambios nos debuxos das cidades. Hoxe, queren cidades máis humanizadas, con máis espazo dedicado ás persoas”.

O estudo contempla un área total de intervención de aproximadamente 250 mil m2 cunha extensión de 5,7 Kms.

Vía Pedonal e Ciclovía

Unha vía verde marxinal, sempre xunto ao río, con perfil de parque urbano, conectará o Parque da Señora da Cabeza ao Parque da Veiga de Ganfei e este a o Paseo Fluvial de Tui. Esta vía integrará os xa existentes percorridos da Ecopista do Río Minho / Marxinal da Señora da Cabeza, da Ecovia Veigas do Río Minho, en Valença e do Paseo Fluvial de Tui. Ademais dos accesos no principio e no fin do mesmo haberá outras conexións, expresamente a Fortaleza e xunto ao Puente Metálico Centenária.

Parque da Señora da Cabeza

Como grandes ancoras a Cámara Municipal pretende materializar o Parque da Señora da Cabeza, requalificando esta área para usufruto da poboación e visitantes. Un conxunto de espazos de lecer, entretemento e deportivas están en estudo para potenciar este espazo xunto ao río Miño.

Zona da Veiga de Ganfei

Está prevista a implantación dun espazo de acollimento, porta de entrada no parque, na parte norte na Zona da Veiga de Ganfei cun conxunto de infraestruturas de apoio.

Novo Puente no Río Minho

O proxecto en estudo prevé a construción dunha nova ponte peonil e ciclovía sobre o río Miño, interligando continuamente os percorridos de Valença e Tui e conectando os dous centros históricos. Esta será a terceira ponte a conectar as dúas cidades. A nova conexión terá un perfil moderno e con materiais leves. A ponte será construído polos Municipios de Valença e Tui. Este proxecto pretende ser estructurante para o espazo urbano de Valença e Tui e reforzar as condicións das múltiples conexións entre as dúas marxes da Eurocidade.

Concurso de Ideas

Concluído o estudo, no prazo de 4 ou 5 meses convocacarán un concurso de ideas para o deseño. Logo unha vez conten co proxecto, e co cálculo do orzamento que posiblemente supere os 5 millóns de euros, buscarán o financiamento a través de fondos europeos